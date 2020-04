Coronavirus : la piscine de Bouguenais transformée en centre de décontamination

Depuis ce mercredi 15 avril, la piscine de Bouguenais est ouverte non pas au public mais aux personnes mobilisées pendant le confinement. Personnel soignant, pompiers, etc. peuvent désormais venir prendre une douche avant et après leur travail, pour éviter de contaminer leurs proches chez eux.