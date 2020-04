Coronavirus : la PME nordiste InStore Solution lance une borne interactive distribuant du gel hydroalcoolique

La PME InStore Solution a lancé au mois d'avril la commercialisation de bornes interactives équipées de gel hydroalcoolique.

Cette société qui existe depuis près de quinze ans est spécialisée dans les solutions digitales innovantes. Elle fait depuis longtemps des bornes interactives, équipées d’écrans tactiles. Elle en exploite environ 20.000 à travers le monde, que ce soit pour des enseignes de grande distribution comme Auchan, Carrefour ou encore Casino, dans les rayons traiteurs. Sur ces bornes, on peut passer commande pour ne pas avoir à faire la queue. Ses bornes sont également présentes chez Cdiscount au rayon électroménager ou encore chez Orange. Il s'agit là d'écrans tactiles automatisés pour tester sa box.

Le même système que pour une machine à café

Avec la crise du coronavirus InStore Solution a réfléchi à une solution pour que ces bornes soient plus sûres sur le plan de l'hygiène. Elle a trouvé pour les écrans un verre antibactérien, un brevet allemand et surtout elle a créé cette nouvelle borne dotée d’un distributeur de gel hydroalcoolique juste en dessous de l’écran. Il s'agit du même système que pour une machine à café, avec un contenant soit d’un litre soit de 5 litres.

Cet équipement, qui peut être loué, intéresse le secteur hospitalier pour les bornes d’information que l'on trouve à l’entrée, mais aussi la grande distribution ou encore la restauration rapide.

InStore Solution a développé un système de caméra qui, intégré à la borne, peut compter le nombre de personnes qui entrent. Cela peut devenir intéressant en cette période où on limite le nombre de personnes en magasin.

Cette borne est quasiment made in Hauts-de-France. En dehors de l’écran, qui vient de Chine, tout le reste est fabriqué dans la région. Pour la coque en acier, Instore Solution se fournit auprès de trois tôleries qui se situent à une quinzaine de kilomètres autour de Lille. Le verre anti-bactérien qui recouvre l’écran tactile vient lui aussi des industries verrières de la région. Le gel antibactérien est produit par Anios, leader en France dans ce domaine et basé à Sainghien-en-Mélantois. Instore Solution, qui a créé son propre logiciel, installe l’électronique et assemble le tout dans ses locaux d’Ennevelin.

Les premières bornes pourront être livrées mi-mai. Instore solution totalise une vingtaine de personnes, et si les commandes continuaient d’affluer, elle pourrait être amenée à recruter des intérimaires.