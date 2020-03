Coronavirus: la Poste continue d'assurer ses missions essentielles

Malgré le confinement, la Poste continue d'assurer son service dans le Territoire de Belfort. Cependant, elle se recentre sur ses missions essentielles et appelle les usagers à privilégier systématiquement les opérations à distance.

Dans le Territoire de Belfort, seuls deux bureaux de poste sont encore ouverts: celui de Belfort Théâtre et celui de Delle. Dans les deux agences, le personnel continuent d'assurer ses services même s'ils ont été limités pendant le confinement. La Poste rappelle que tout déplacement dans un bureau "doit être fait que s'il est strictement nécessaire".

Les missions essentielles de La Poste

Désormais, seuls les retraits, dépôts d'espèces et de chèques sont garantis au guichet ou aux automates. Dans certains bureaux, l'affranchissement et le retrait de recommandés et colis sont possibles. L'achat de cartes prépayées ou l'émission de mandats Western Union est parfois assuré.

L'offre Relais pour les Colissimo est suspendue temporairement et les Chronopost sont systématiquement présentés une seconde fois.

Les lettres recommandés et les colis conservés dans des bureaux désormais fermés seront disponibles 15 jours à partir de la réouverture du bureau.

Préférer les services numériques à distance

La Poste recommande ses services accessibles à distance. L'impression de timbres et d'étiquettes Colissimo reste possible de chez soi, comme l'envoi de lettres recommandées en ligne et le transfert de courrier à une nouvelle adresse.

Pour les clients de la Banque Postale, les opérations bancaires sont réalisables via un site internet ou le 3639.