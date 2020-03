Coronavirus : La Poste ferme ses bureaux et suspend ses activités samedi 21 mars

La Poste a décidé de fermer et suspendre ses activités samedi 21 mars dans toute la France, en raison du confinement lié à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Les 1600 bureaux du groupe seront donc fermés. Il n’y aura pas non plus de distribution de courrier et de colis, ce samedi.

La Poste va suspendre temporairement ses activités samedi, et donc fermer ses bureaux et annuler les tournées, pour soulager ses troupes éprouvées par l'épidémie de coronavirus (Covid-19), a-t-elle annoncé vendredi via un communiqué. "Prenant en considération la réduction de ses effectifs compte tenu des mesures de confinement, La Poste a décidé de fermer exceptionnellement ce samedi 21 mars ses bureaux de poste et ses services de tri, de distribution du courrier et du colis", a indiqué l'entreprise.

Priorité aux services à la personne

"L'idée, c'est de soulager les postiers qui ont travaillé toute la semaine. Cela leur fera deux jours de repos", a expliqué une porte-parole. Le groupe public a choisi de donner la priorité sur "les services à la personne, en particulier à destination des plus fragiles, les flux de colis ainsi que les services essentiels rendus en bureaux de poste", explique-t-il dans son communiqué.

Des rythmes décalés

Au quotidien, La Poste dit adapter l'organisation du travail, "en concertation avec les médecins du travail et les représentants du personnel", notamment pour mettre plus de distance entre ses personnels : réduction de la densité sur ses sites opérationnels et dans les bureaux de poste, étalement de l'activité en décalant les horaires, etc. Les facteurs en tournées "pourront se laver régulièrement les mains non seulement dans les sites postaux mais aussi dans les stations-service et chez les buralistes avec lesquels des accords ont été passés", précise encore le groupe.

Enfin, La Poste, qui dispose de guichetiers (services postaux, banque, assurance) et de postiers sur des tournées, n'indique pas comment elle organisera ses services dès le lundi 23 mars, si elle suspend son activité lors de jours ultérieurs. "Les nouvelles organisations feront l’objet d’une information spécifique aux postiers et à l’ensemble de la population", précise l'entreprise.

Au volant de leurs voitures et vélos jaunes, les facteurs portent désormais des masques médicaux © AFP - Benoit Durand / Hans Lucas

Le communiqué du groupe La Poste