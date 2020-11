Face au boom des commandes en ligne en raison de la crise sanitaire, le groupe La Poste annonce qu'il recrute 9.000 personnes en CDD et intérim pour la période des fêtes, rapporte franceinfo ce jeudi.

Coronavirus : La Poste recrute 9.000 CDD et intérimaires pour les fêtes

La Poste recrute partout en France pour les fêtes de fin d'année. Avec le boom des commandes en ligne, en raison du confinement et de la fermeture des commerces, le groupe s'attend à un nombre exceptionnel de colis à gérer. Résultat l'entreprise souhaite embaucher 9.000 personnes pour la période.

Ces postes seront des contrats en CDD ou intérim, rapporte ce jeudi franceinfo. Le groupe prévoit "un pic d'activité inédit à partir de la fin du mois et jusqu'à Noël", selon nos confrères.

Un recrutement massif par rapport à l'année dernière

Le groupe avait d'ailleurs annoncé ces 9.000 emplois saisonniers à pourvoir dès fin octobre sur son site et dans un tweet.

"9.000 emplois seront recrutés pour assurer la logistique dans les plateformes de tri colis, la distribution des colis et l'accueil et la prise en charge dans les bureaux de poste." indique le groupe sur son site, soit près du double par rapport à l'année dernière. La demande de livraison de colis pourrait atteindre quatre millions par jour avant Noël.

Des emplois à pourvoir partout en France

En Île-de-France, le groupe espère recruter 800 personnes. "Sur la période novembre-décembre, nous aurons un trafic global qui sera supérieur à 100 millions de colis en France. Par comparaison, nous étions à 80 millions l'année dernière", explique François Laborde, délégué régional du groupe en Ile-de-France à France Bleu Paris.

Dans le Berry, 110 CDD ou intérimaires seront recrutés : 50 dans l'Indre et 60 dans le Cher. "Ces personnes seront formées, notamment à la distribution pendant quatre ou cinq jours avec un accompagnement des facteurs, et pourront ensuite distribuer à leur tour, des colis ou du courrier, ou assurer l'accueil des clients dans les bureaux" indique Eric Laigniez, directeur opérationnel de La Poste dans le Berry.

En Bretagne, La Poste anticipe une hausse du nombre de colis de 45% en novembre et décembre par rapport à 2019, et souhaite recruter 320 personnes au total. En Drôme Ardèche, 89 emplois en CDD sont à pourvoir, et c'est 70 personnes en Vaucluse.

Les syndicats réclament plus d'embauches

Certains syndicats, dont SUD PTT, estiment qu'il faudrait au moins 20.000 renforts pour faire face à la demande de livraisons de colis, indique franceinfo. Ils réclament l'ouverture de plus de locaux provisoires, tout en respectant le protocole sanitaire.

Pour postuler vous pouvez vous tourner vers Pôle Emploi, les agences d'intérim ou le site laposterecrute.fr