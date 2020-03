Coronavirus : La Poste restera fermée samedi dans la Loire et la Haute-Loire

Comme partout en France, la Poste fermera exceptionnellement ce samedi dans la Loire et la Haute-Loire. Conséquence du coronavirus, et de la réorganisation du travail déjà effectuée, la direction souhaite aussi faire souffler ses salariés, comme elle l'indique par communiqué.

"La priorité de La Poste est la protection de la santé des postières et des postiers. Elle adapte en conséquence ses organisations pour maintenir les services essentiels à la population et contribuer à l’effort de la Nation."

Des horaires de prise de services décalés et des organisations par roulement sont établis.

"Afin d’étaler l’activité et d’augmenter les distances entre collègues, des horaires de prise de services décalés et des organisations par roulement sont établis. Pour les facteurs qui sont en tournées, ils pourront se laver régulièrement les mains non seulement dans les sites postaux mais aussi dans les stations-services et chez les buralistes avec lesquels des accords ont été passés."

Des missions priorisées

"En outre, afin de mieux sécuriser les conditions d’exercice des missions des postiers, sont priorisés les services à la personne, en particulier à destination des plus fragiles, les flux de colis ainsi que les services essentiels rendus en bureaux de poste."

La Poste adaptera en permanence le niveau de service et son organisation à la protection de la santé des postiers.

"Dans le cadre de ses missions de service public, La Poste adaptera en permanence le niveau de service et son organisation à la protection de la santé des postiers. Les nouvelles organisations feront l’objet d’une information spécifique aux postiers et à l’ensemble de la population."

Cette fermeture exceptionnelle, samedi, concernera les bureaux de poste et ses services de tri, mais aussi de distribution du courrier et du colis.