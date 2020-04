Coronavirus : La Poste va rouvrir 83 bureaux normands ce lundi 6 avril, pour les opérations essentielles

Dès lundi 6 avril, 83 bureaux de Poste vont rouvrir dans toute la Normandie. Un choix que la société postale destine à ses clients allocataires, pour qu'ils puissent percevoir leurs allocations sociales et effectuer des prestations bancaires essentielles.

Pas possible d'envoyer une lettre à la famille ! Les bureaux de la Poste rouvrent surtout pour permettre la tenue de prestations bancaires et sociales essentielles.

En plein confinement lié à la pandémie de coronavirus Covid-19, dire que la Poste est sous pression est un euphémisme. Les risques sanitaires et les contraintes du confinement ont réduit le nombre de bureaux ouverts et de tournées de facteurs ces deux dernières semaines. En réaction, la Poste a annoncé ce jeudi 2 avril la réouverture de 83 bureaux à l'échelle de la Normandie. Ces enseignes rouvriront au public dès ce lundi 6 avril.

Mais attention ! Cela ne doit pas servir à n'importe qui pour aller déposer tout son courrier. Le but est à nouveau de remplir des "opérations essentielles", en permettant en l'occurrence aux bénéficiaires de minima sociaux de pouvoir venir retirer, en espèces, leurs prestations sociales directement à un guichet postal.

Ce retrait pourra même se faire dès samedi 4 avril dans un distributeur automatique de billets. Décision liée à celle de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) d’avancer le versement des prestations sociales.

Pour les bureaux concernés en Normandie, on vous dresse ci-dessous la liste détaillée :

En Seine-Maritime

32 bureaux de poste seront ouverts en Seine-Maritime à partir du lundi 6 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h, sont :

Barentin, Bois-Guillaume, Canteleu, Caudebec-les-Elbeuf, Caudebec-en-Caux, Darnétal (fermé le mercredi après-midi), Dieppe (hôtel de ville), Elbeuf, Eu, Fécamp, Fécamp Ramponneau (ouvert uniquement le matin), Gonfreville-l’Orcher (ouvert uniquement l’après-midi), Grand-Couronne, 5 bureaux du Havre (quartiers Caucriauville, Les Halles, Mont-Gaillard, Palais de Justice et "Rond-Point"), le Mesnil-Esnard, Lillebonne, Luneray, Maromme (uniquement de 9h à 13h), Montivilliers, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Etienne-du-Rouvray, Yerville, Yvetot.

A noter, des bureaux élargissent leurs horaires d’ouverture :

Le bureau du Havre les Halles les 6, 7 et 8 avril : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Rouen Jeanne d’Arc (9h -12h30 / 13h30 -17h)

Rouen Martainville (9h -12h30 / 13h30 -17h)

Rouen Saint-Sever (9h -12h30 / 13h30 -17h)

Sotteville les Rouen (9h -12h30 / 13h30 -17h)

Grand Quevilly Hôtel de Ville (9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h)

Dans le Calvados

20 bureaux de poste seront ouverts dans le Calvados à partir du lundi 6 avril, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'au 8 avril, puis ensuite de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :

Bayeux, 5 bureaux à Caen (Detolle, Gambetta, Chemin vert, Guérinière, Grâce de Dieu), Deauville, Hérouville-Saint-Clair, Lisieux, Mondeville, Thury-Harcourt, Vire, Argences, Cabourg, Douvres-la-Délivrande, Falaise, Ifs, Isigny sur Mer (ouvert uniquement le matin), Ouistreham, Pont-l’Evêque.

Dans l'Eure

13 bureaux de poste seront ouverts dans l'Eure à partir du lundi 6 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h :

Bernay, Brionne, Charleval, Conches-en-Ouche, Evreux centre, Gaillon, Gisors - Le Neubourg, Louviers, Pacy sur Eure (uniquement le matin), Pont-Audemer.

Le bureau de Breteuil-sur-Iton sera ouvert uniquement le lundi 6 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h, pour délivrer les prestations sociales.

Dans la Manche

10 bureaux de poste seront ouverts dans la Manche à partir du lundi 6 avril, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h :

Cherbourg, Avranches, Saint-Lô, Coutances, Carentan, Villedieu-les-Poêles, Granville, Valognes, Saint-Hilaire du Harcouët, Tourlaville.

Dans l'Orne

8 bureaux de poste seront ouverts dans l'Orne à partir du lundi 6 avril, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h jusqu'au 8 avril, puis ensuite de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :

Alençon, L’Aigle, Argentan, Flers, La Ferté-Macé, Mortagne-au-Perche, Bellême, Sées.

C'est une nouvelle décision marquante de la Poste, après un renfort de 3000 personnes annoncé en milieu de semaine. Des volontaires, intérimaires ou salariés de la filiale MediaPost dont l'objectif sera de distribuer le courrier quatre jours par semaine, et non plus trois comme c'est le cas actuellement.