Les agents de la poste qui ont travaillé pendant la crise sanitaire vont toucher une prime d'un montant maximum de 300 euros. 120 000 postiers sont élligibles. Plusieurs syndicats critiquent le montant insuffisant de la prime et les conditions pour en bénéficier.

Coronavirus: la prime pour les postiers est insuffisante et inégalitaire selon la CGT des Landes

Les facteurs à leurs postes pour maintenir les liens entre les habitants et les adminisrations

Les agents de la Poste qui ont continué à travailler sur le terrain pendant la crise sanitaire toucheront donc jusqu'à 300 euros de prime. L’annonce a été faite ce jeudi 18 juin par la direction du groupe La Poste. Une prime jugée « scandaleuse » par le syndicat Sud PTT qui a déposé, dans la foulée, une « médaille d’or du mépris » devant le siège parisien du groupe, une médaille destinée au PDG Philippe Wahl.

Il faut avoir travaillé 11 semaines pour toucher l'intégralité de la prime

Dans les Landes, Didier Zarzuelo, le secrétaire départemental et général de la CGT FATP, explique avoir reçu de nombreux coups de fil et mails d’agents désabusés. « 300 euros pour partir au front…on a eu des salariés qui ont été victimes du coronavirus. Ils ont été diagnostiqués et hospitalisés mais ils sont exclus du dispositif car ils n’ont pas travaillé à hauteur des 11 semaines demandées pour toucher 300 euros » dénonce le syndicaliste landais.

C'est scandaleux et dégueulasse !

Pour toucher l’intégralité de cette prime, l’agent doit, en effet, avoir été mobilisé sur le terrain, en continu du 16 mars au 31 mai 2020. Selon Didier Zarzuelo, les intérimaires, les apprentis et les CDD qui répondent aux critères mais dont le contrat n’est pas renouvelé, ne toucheront pas cette prime. « C’est scandaleux et dégueulasse » s’énerve le patron de la CGT FATP avant d’ajouter : « ce n’est pas mieux que rien, c’est moins que rien ! ». Le syndicaliste promet une mobilisation d’ampleur des agents de la Poste.

Dans les Landes, les agents de la Poste éligibles à cette prime devraient toucher, en moyenne, 80 euros selon les calculs de la CGT FATP.