Les entreprises Concept Iton aux Mazures (08) et les Forges de l'Iton à Verneuil d'Avre et d'Iton (27) tournent à plein régime depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Elles fabriquent des pièces pour les réservoirs d'oxygène médical

Coronavirus : la production de pièces d'oxygénateurs quadruplée aux Mazures et à Verneuil d'Avre et d'Iton

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les entreprises de métallurgie Concept Iton aux Mazures (Ardennes) et les Forges de l'Iton à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure) ont réorganisé leur production. Elles se consacrent exclusivement à la fabrication de pièces pour les réservoirs d'oxygène médical.

Air Liquide a racheté l'intégralité du stock, soit 3000 blocs d'échangeurs thermique (qui servent à réchauffer l'oxygène liquide pour le transformer en gaz) et a passé une nouvelle commande de 3600 pièces. Pour y répondre, James Heurion, le président des Forges de l'Iton et de Concept Iton a dû relancer la production, et remonter les machines.

Il y a des fournisseurs d'acier qui étaient fermés et qui ont rouvert leur porte parce qu'ils savaient que c'était pour le médical. En un jour, j'avais le matériau dans la cour – James Heurion, président de Concept Iton et des Forges de l'Iton

Le temps de travail des 25 salariés a été réorganisé pour qu'ils se croisent le moins possible et que la production soit assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'usine produit 400 pièces par semaine, quatre fois plus qu'en temps normal et met seulement 4 semaines pour les fabriquer au lieu de 20.

Tout le monde a joué le jeu. On se sent utile, plus que d'habitude, on sait pourquoi on travaille, pour pouvoir désengorger les hopitaux – James Heurion, président de Concept Iton et des Forges de l'Iton

Les réservoirs d'oxygène liquide sont utilisées pour les patients qui restent à leur domicile.