Coronavirus : la production de poubelles pour les déchets médicaux explose chez Ondulys Andelle

Tant que les "experts" disaient que le coronavirus n'était qu'une simple grippe, Olivier Hudym ne s'était pas inquiété, à ce moment-là,"on n'a pas eu de demande particulière" précise le patron de la cartonnerie de Fleury-sur-Andelle. Mais au regard de la situation en Italie, le directeur d'Ondulys Andelle prend la mesure de la situation, avant même le confinement en France, et depuis "il y a un affolement général et il y a aujourd'hui une très très forte demande". L'entreprise euroise produit en temps normal 40.000 poubelles pour les déchets médicaux par semaine, "on est passé par une première étape à 100.000 et on essayer de monter à 150.000 poubelles par semaine en créant des équipes de week-end" avance Olivier Hudym.

On fait partie du dernier maillon en fournissant des poubelles -Olivier Hudym

Ondulys Andelle multiplie presque par quatre sa capacité de production dans son usine de l'Eure - Ondulys Andelle

Des commandes de toute l'Eure

Chaque année, Ondulys Andelle produit plus de deux millions de containers pour les déchets médicaux. Parmi les clients avec la crise sanitaire, les hôpitaux de Normandie, l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris et ses 39 hôpitaux franciliens, un hôpital en Angleterre. Certains sites de production ont déjà fermé en Europe et déjà des établissements en Allemagne et en Pologne ont pris contact avec l'entreprise normande. Il n'y aucun risque de pénurie de matières premières "on a tout anticipé" précise Olivier Hudym "on a des papeteries au sein du groupe, et on a anticipé sur les papiers extérieurs de couverture, un kraft blanchi, on a tous les consommables comme la sache plastique" poursuit-il. L'entreprise a plus d'un mois de stock pour le papier et environ trois mois pour les consommables.

Les poubelles sont prêtes à être expédiées en France et en Europe. - Ondulys Andelle

Des salariés motivés et protégés

Pour honorer toutes ses commandes, l'entreprise normande a dû en amont s'assurer de la protection de ses salariés. "On essaie d’empêcher le virus d'entrer dans l'usine" justifie Olivier Hudym qui a mis en place un protocole strict mais nécessaire "on a rajouté la prise de température pour des raisons de sécurité psychologique aussi, pour dire à notre personnel qu'on tient à eux". Le responsable de la production, Gaylord Collemare abonde "c'est contrôlé régulièrement, il faut nettoyer tout ce qui est points de contact". L'entrée de l'usine est même sous température "au bout d'un certain seuil, on n'accepte pas l'entrée sur le site, que ce soit des salariés ou des transporteurs". Une attention particulière est portée aux personnels extérieurs, comme les chauffeurs livreurs, "des transporteurs qui sont très mal vus dans certaines sociétés" dénonce Gaylord Collemare qui est aux petits soins pour eux :

"On leur paye le café, on a acheté une cafetière exprès pour eux, on a du gel hydroalcoolique, du savon, ils ont un espace détente - Gaylord Collemare

Chez Ondulys Andelle, on est fier de ses salariés. 23 à 25% des salariés de l'usine sont actuellement en arrêt de travail, ils sont en ce moment 120 (dont une vingtaine d'intérimaires) à faire tourner la cartonnerie qui s'apprête à produire 7 jours sur 7 pour répondre à la demande de poubelles pour les déchets médicaux.