Coronavirus : la région Bretagne lance des prêts à taux zéro pour les petites entreprises

Prêt garanti par l'Etat, fonds de solidarité... Autant de dispositifs mis en place par le gouvernement pour les entreprises touchées par le coronavirus. La Région Bretagne, qui avait déjà annoncé 100 millions d'aides diverses au début de la crise, et un système de prêt à taux zéro pour les petites et moyennes entreprises lance, elle aussi, son fonds de solidarité à destination des Très Petites Entreprises ce vendredi.

Celui-ci s'appelle Covid-Résistance : à partir de ce vendredi 15 mai, il permettra à ces TPE (moins de 10 salariés, moins d'un million de chiffre d'affaires par an), de se faire aider par un prêt à taux zéro pouvant aller jusqu'à 10.000 euros. Elles pourront le demander sur le site www.covid-resistance.bretagne.bzh, qui sera actif à partir de vendredi 15 mai. Les prêts devraient arriver sur les comptes en banque des entreprises avant la fin mai, c'est du moins ce à quoi s'est engagée la Région. Les entreprises devront commencer à les rembourser au bout de 18 mois, et devront avoir terminé le remboursement dans les trois ans.

C'est du cash immédiat. C'est comme de l'oxygène pour un malade

Ce fond, géré par la Banque publique d'investissement (Bpi) est financé par le conseil régional et les 59 intercommunalités bretonnes, à hauteur de deux euros par habitant. Par exemple, Centre Morbihan Communauté, autour de Loudéac, qui compte 43.000 habitants, a contribué à hauteur de 87.000 euros. Il se veut donc "plus proche des territoires, plus proches des entreprises", explique Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires. Plus local, mais aussi, selon ses acteurs, plus rapide. "C'est un dispositif d'urgence pour aller très, très vite, reprend Sichel. C'est du cash immédiat. C'est comme de l'oxygène pour un malade".

Tourisme, restauration... mais pas que

La Bretagne est la troisième région à l'expérimenter, après le Grand Est et Provence Alpes Côte-d'Azur. En PACA, il a surtout servi à aider les acteurs du tourisme, qui ont particulièrement souffert de la crise. Cela s'adresse aux entreprises "qui font vivre notre territoire, qui font vivre nos coeurs de bourg, nos quartiers, souhaite le président de la Région, Loïg Chesnais-Girard. Donc, on pense bien entendu à la restauration ou au tourisme. Mais vous avez toutes les autres entreprises. Je vais vous prendre un exemple : on a des entreprises qui travaillent dans le montage de stands pour les salons professionnels. Là elles sont en arrêt moteur complet".

Outre la taille, le chiffre d'affaire, il y a d'autres conditions pour bénéficier de ce prêt. Déjà, il ne faudra pas avoir bénéficié du Prêt garanti par l'Etat. Cela élimine, de fait, 14 000 entreprises bretonnes qui en ont bénéficié, selon les chiffres du gouvernent. Mais il faut également retirer les quelques 175 000 micro-entreprises ou auto-entreprises bretonnes qui ne comptent aucun salarié. Ce qui laisserait environ 36 000 entreprises éligibles à ce prêt à taux zéro.

Il ne faudra pas non plus être sur le point de fermer. Impossible de prétendre à ces prêts pour les entreprises "qui sont déjà en liquidation judiciaire et où c'est l'administrateur judiciaire qui appelle en disant qu'il prendrait bien l'argent", explique Olivier Sichel. "Si on met de l'argent public, c'est à dire de l'argent de vos impôts, pour faire tenir une entreprise qui, malheureusement, est vouée à disparaître, on génère des difficultés potentielles", abonde Loïg Chesnais-Girard.

De l'argent prêté donc par les collectivités territoriales, sans garantie que les entreprises très touchées par la crise du coronavirus ne puissent le rembourser. "Nous prenons le risque de ne pas être remboursés, confirme le président de la Région. Mais si derrière, on sauve des milliers d'entreprises en Bretagne qui font la vitalité de nos territoires, la vitalité de l'ensemble de nos communes, on aura réussi notre pari."

Ce fonds d'urgence ne concerne pas uniquement les entreprises, mais pourra aussi bénéficier aux associations, avec des critères élargis. Celles des secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports pourront prétendre à des prêts allant jusqu'à 30 000 euros, à condition qu'elles comptent moins de 20 salariés.