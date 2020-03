Coronavirus : la reprise des chantiers en Béarn est "inenvisageable" en l'état selon la fédération BTP 64

Les entreprises des bâtiments et du travaux public (BTP) doivent théoriquement reprendre le travail dans les prochains jours. "C'est à mon avis une utopie de penser qu'on pourra reprendre les chantiers dans les jours à venir", estime pourtant Sébastien Labourdette, président de la fédération BTP des Pyrénées-Atlantiques.

Selon lui, les entreprises pourront reprendre "dès l'instant où l'on pourra nous fournir du matériel pour protéger nos collaborateurs. Actuellement c'est inenvisageable, aucune entreprise ne reprendra tant que tous les éléments ne sont pas réunis."

Un accord en négociation

Il faudrait notamment des masques et du gel hydroalcoolique pour tous les salariés. "Alors que nos soignants réclament des masques depuis des semaines et ne les ont pas, je ne vois pas comment on peut fournir à chacun de nos collaborateurs un masque qu'il devra changer toutes les 4 heures", juge Sébastien Labourdette.

Le gouvernement a d'abord demandé aux entreprises du BTP de reprendre leur activité, malgré l'épidémie de coronavirus. Avant que le ministre de l'économie Bruno Le Maire ne vienne négocier un accord pour encadrer le redémarrage des chantiers. Il devrait être rédigé dans le courant de la semaine, d'ici mercredi.

Seuls les chantiers d'urgence maintenus

98% des chantiers sont arrêtés en Béarn, toujours selon la fédération BTP des Pyrénées-Atlantiques. "L'ensemble de nos fournisseurs ont fermé leurs portes. Dès mardi nous avons respecté le confinement demandé par le gouvernement."

Seuls les interventions d'urgences sur les réseaux d'eau potable, Enedis et GRDF ont été maintenues. Pour le reste, la demande du gouvernement de poursuivre l'activité est incohérente pour Sébastien Labourdette. "Quelqu'un ne peut pas aller promener son chien en bas de son immeuble sans une attestation de laissez-passer. Et dans le même temps on va demander à nos équipes de travailler dans la rue ou dans un même bâtiment parce que le gouvernement nous demande de continuer une activité économique."

La fédération BTP des Pyrénées-Altantiques n’appellera pas à la poursuite de chantiers, tant que l'accord qui doit être rédigé d'ici mercredi n'est pas sécurisé, assure son président Sébastien Labourdette.