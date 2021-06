Coronavirus : en Sarthe, la Sacem enregistre plus d'1,5 million d’euros de pertes

Les conséquences du confinement pour la Sacem en Sarthe sont dramatiques. La société, qui est chargée de récupérer et de redistribuer les droits d'auteurs pour les artistes, a enregistré entre 40% et 70% de pertes sur 2020. En temps normal, c'est 3,3 millions d'euros par an.

L'année 2020 a été très difficile pour la Sacem avec la crise sanitaire. L’arrêt des concerts, des spectacles a fortement diminué les revenus des auteurs, compositeurs et éditeurs de la musique en France. Au niveau national, le coronavirus a entraîné près de 250 millions d'euros de manque à gagner pour les droits d’auteur musicaux en 2020, selon la Sacem.

Quant aux artistes interprètes, ils vont perdre plus de 46 millions de revenus, et ce, hors pertes liées à l’annulation des spectacles. En Sarthe, selon le directeur Pascal Ménard, ces pertes représentent plus d'1.5 million d'euros soit une baisse d'activité entre 40% et 70% selon les secteurs d'activité.

Pascal Ménard, directeur de la Sacem en Sarthe © Maxppp - Charles Deyrieux

Des pertes importantes et une reprise timide

En Sarthe, la Sacem compte six personnes, dont son directeur Pascal Ménard. Elle est chargée de récolter les droits d'auteurs pour les artistes et de les redistribuer. Cela représente toutes les scènes musicales comme les concerts, les spectacles. De plus, il y a aussi des droits d'auteurs pour la musique dans les centres commerciaux, chez les commerçants, les artisans et même sur les musiques d'attente des lignes téléphoniques. Sauf qu'avec les confinements, il y a eu un gros manque à gagner. C'est l'événementiel, comme les concerts et les bals, qui a eu le plus d'impact sur les rentrées d'argent en Sarthe.

Il y a eu plus de 67% d'événements qui n'ont pas pu avoir lieu en Sarthe et en Mayenne en 2020.

Moins de rentrées d'argent pour la Sacem en Sarthe, ça vaut dire aussi moins de redistributions pour les auteurs, compositeurs et interprètes. De plus, même s'il y a déjà des reprises sur ce début de déconfinement, il y a encore des jauges à respecter dans les salles de spectacles et à l'arrivée, ça fera encore moins de rentrées d'argent.

C'est un demi bonheur, car pour le moment, les grosses tournées ne peuvent pas avoir lieu.

