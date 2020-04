Coronavirus : la saison noire des hôteliers et restaurateurs

Les hôteliers et restaurateurs du Grand Est attendent plus d'aides de la part du gouvernement

Le week-end de Pâques, les vacances scolaires et les premières chaleurs marquent traditionnellement le top départ de la saison pour les professionnels qui vivent du tourisme. Mais en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace, le printemps n’est que morosité et inquiétude en raison du confinement qui oblige restaurateurs et hôteliers à garder le rideau fermé depuis quatre longues semaines et qui ne savent pas quand ils pourront à nouveau accueillir des clients.

Une saison estivale déjà compromise

"Le printemps est fichu" peste Roger Sengel, président de l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière d’Alsace, "et pour l’été les annulations vont bon train."

Les clients sont frileux et n’imaginent pas passer leurs vacances dans une région pointée depuis le début de la crise comme l’un des principaux foyers épidémiques du pays.

Dans les Vosges, où les stations sortent d’un hiver mitigé à cause du manque de neige, le constat est le même. "L’été sera en demi-teinte" annonce Bruno Poizat, directeur de l’office de tourisme des Hautes-Vosges, qui craint "une forme de psychose."

Élaborer des stratégies

Tous attendent avec fébrilité la prise de parole du Président de la République, ce lundi à 20h, en espérant qu’Emmanuel Macron donnera un nouveau cap à ce secteur économique qui pèse près de 90.000 emplois dans le Grand Est selon l’Observatoire du Tourisme.

"Ne pas avoir de vision des choses à court terme" est ce qui inquiète Christophe Thiriet, qui possède onze hôtels en Moselle et dans la Marne, "cela empêche d’élaborer des stratégies."

Gouvernement, banques et assurances : chacun son rôle à jouer

Surtout, les professionnels veulent des actes concrets. "Nous attendons des prises de positions claires sur les indemnisations qu’on nous promet" poursuit Roger Sengel qui pointe une "cacophonie gouvernementale" sur le report ou l’annulation des charges. Les salaires ont été versés, mais l'Etat n'a pas viré les sommes correspondant au chômage partiel. L’alsacien constate aussi que les banques sont "frileuses" et en appelle aux assurances pour rembourser les pertes d’exploitations, au même titre que pour des catastrophes naturelles. Ces éléments réunis pourraient permettre à la filière de survivre à la crise sans trop de casse.

Mais Roger Sengel prévient : "une reprise prend du temps, ça ne va pas se mettre en place facilement. Tout ne sera pas rose dès que le confinement sera levé."