Coronavirus : "La seule fois où notre restaurant a fermé, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale"

"Incompréhension", "étonnement", "des larmes aussi" : dimanche matin, les restaurateurs alsaciens font part de leur choc, après la décision du gouvernement de fermer jusqu'à nouvel ordre les commerces "non essentiels", afin de freiner la progression du coronavirus. De nombreux commerçants ont réagi sur l'antenne spéciale de France Bleu Alsace. "Au moment de l'annonce dimanche soir, ça a été brutal", explique le chef du restaurant Le Cerf à Marlenheim (Bas-Rhin), Joël Phillips. "Je suis la quatrième génération dans mon restaurant, la seule fois où nous avons dû fermer, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale", réagit également Yannick Germain, chef de L'auberge du Bœuf à Sessenheim (Bas-Rhin).

Des interrogations sur les aides à venir

En Alsace, plusieurs restaurateurs avaient pris les devants. C'est le cas de Yannick Germain, qui avait fermé son restaurant dès le début de la semaine : "Nous faisions face à des centaines d'annulations, j'ai préféré dire qu'on arrêtait et proposer un chômage partiel à l'ensemble de nos salariés", raconte-t-il. "La demande était inexistante", approuve le chef Matthias Degouy, de l'hôtel-restaurant Les Alisiers à Lapoutroie (Haut-Rhin), qui a quant à lui décidé de fermer son hôtel.

Aides, stocks, salariés... C'est surtout la suite de la gestion de ces fermetures qui inquiète les restaurateurs alsaciens. "Il y a beaucoup d'interrogations, on ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps ça va durer", explique Joël Phillips, qui espère que ces questions seront "éclaircies dans les jours à venir". "Nous allons pouvoir préserver les emplois de nos salariés, on sait qu'on aura droit à des aides, mais on ne sait pas lesquelles. Les trésoreries de nos restaurants ne nous permettent pas de rester fermés trop longtemps", réagit Yannick Germain, qui s'inquiète aussi de l'avenir des producteurs et des artisans qui alimentent les restaurants :

Cette crise risque de tuer plus d'artisans et de producteurs que de personnes.

À Marlenheim, Joël Phillips préfère positiver : "Si nous arrivons à combattre ce virus tous ensemble, il y aura de beaux jours ensuite. Les gens auront envie de sortir et de revivre normalement. Nous serons même peut-être plus forts et plus solidaires", conclut le chef du restaurant Le Cerf.