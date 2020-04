Coronavirus : La situation préoccupante des hôtels et restaurants

Le milieu de l'hôtellerie et de la restauration est menacé depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux établissements ont déjà fermé leurs portes. Alain Bretelle président de l'UMIH des Landes, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie analyse cette situation.

Depuis plus d'un mois, les hôtels, cafés et restaurants ont dû fermer leurs portes pour faire face à cette crise de coronavirus. De nombreux restaurateurs sont inquiets de ne peut-être pas réussir à ré-ouvrir après cette crise sanitaire. L'annulation des grands événements dans le sud-ouest du pays, sonne comme un glas, puisque ces zones d'habitude animées seront cette année délaissées, résultat une baisse importante du chiffre d'affaires. Plus de 40% des restaurants, hôtels et cafés pourraient ne pas ouvrir après la crise sanitaire. L'inquiétude persiste d'autant plus que le chef de l'Etat, Emmanuel Macron et le premier Ministre, Edouard Philippe ont annoncé que les établissements ne ré-ouvriraient pas au 11 mai prochain.

Faire face à la crise

David Vidal, restaurateur sur Mont-de-Marsan évoque la fermeture de son établissement à cause de la crise sanitaire Copier

Pour Alain Bretelle président de l'UMIH des Landes la perte serait de 6 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire. Pour revenir au plus fort et pour résister de nombreux établissements essayent de faire face à cette crise en proposant de la vente à emporter de plateaux repas. Ces initiatives appréciées de tous, permettent de ralentir les pertes des établissements, mais bien entendu les recettes ne sont pas assez suffisantes pour résister à ce fléau. Pour tenir l'UMIH demande la suppression des charges fiscales et sociales au gouvernement pour limiter la casse. Pour le moment le gouvernement n'a accepté aucune de ces mesures. Si vous êtes restaurateur ou hôtelier et que vous rencontrez des difficultés face à cette crise , vous pouvez contacter l'UMIH :