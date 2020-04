Coronavirus - La société mayennaise Serap, qui fabrique des refroidisseurs de lait, redémarre sa production

L'entreprise, basée à Gorron, dans le bocage mayennais, avait fermé ses portes le 18 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement. L'activité industrielle vient donc de redémarrer après deux semaines d'arrêt.

Les salariés de Serap désormais équipés de masques et de gants pour travailler

Fleuron industriel du bassin mayennais, Serap a été fondé en 1963. Son refroidisseur de lait à la ferme, son produit-phare, équipe aujourd'hui la quasi-totalité des producteurs laitiers soit 60 000 machines partout en France.

Dans les années 1980, le groupe commence à se développer à l'étranger où il devient là aussi leader. Aujourd’hui, 280 salariés travaillent sur les deux sites de Gorron et 220 salariés sont répartis sur trois filiales basées à l'étranger.

Après deux semaines d'arrêt, la production vient de redémarrer après l'adoption d'un plan sanitaire et organisationnel exceptionnel explique le groupe mayennais dans un communiqué : "ce plan prévoit notamment un briefing systématique à l’arrivée du personnel, le marquage au sol des zones de travail en ateliers, le port de gants, le port de casques à visière pour les échanges avec les chauffeurs livreurs, le nettoyage et la désinfection chaque jour de tous les outils communs utilisés. L’activité de télétravail est toujours en vigueur pour toutes les personnes dont l’activité le rend possible."