Coronavirus : "La trésorerie des PME est maintenue par l'Etat, mais il y aura forcément des faillites"

Les petites et moyennes entreprises seront-elles laminées par la crise ? C'est la crainte de nombreux acteurs économiques, et des professionnels des secteurs très touchés. Pour le moment, les aides de l'Etat préservent la trésorerie des sociétés. Mais selon Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée de la CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises, d'ici six mois ou un an, "quand il faudra rembourser les aides, il y aura forcément des faillites".

Une étude affirme que la majorité des PME et TPE pensent pouvoir surmonter la crise

Selon le dernier baromètre de la Banque publique d'investissements , la BPI, publié mercredi et dévoilé par franceinfo, la majorité des TPE et PME interrogées pensent pouvoir surmonter la crise. Si les investissements sont à l'arrêt et les chiffres d'affaires en très net recul, la plupart des chefs d'entreprises écartent l'hypothèse d'une liquidation, grâce aux aides de l'Etat. Seules 7% des TPE et PME jugent leurs difficultés de trésorerie insurmontables "dans le contexte actuel". Et surtout, seul 1% des dirigeants envisage une liquidation de leur société, d'après cette enquête.

"Les dirigeants sont des battants, mais beaucoup vont craindre un dépôt de bilan à plus long terme"

Des chiffres qui ont, au premier abord, étonné Stéphanie Pauzat, la vice-présidente déléguée de la CPME. "Mais les dirigeants d'entreprise sont des battants, c'est dans leur ADN de tout faire pour s'en sortir, donc ils font tout pour éviter la liquidation", explique-telle. "Envisager la faillite, c'est à effet immédiat, c'est dire 'Je suis au bord de la falaise, est-ce que je saute ou je saute pas?' Ceux-là sont très peu nombreux pour le moment. Mais beaucoup vont craindre un dépôt de bilan à plus long terme."

Qu'est ce qui va se passer dans six mois ou un an, quand il faudra rembourser les aides ?

"La difficulté, c'est qu'aujourd'hui la trésorerie des entreprises est maintenue grâce aux aides de l'Etat, avec le chômage partiel, le report des échéances et le prêt garanti par l'Etat, le PGE, mais qu'est ce qui va se passer dans six mois ou un an, quand il faudra rembourser ?" s'interroge Stéphanie Pauzat. "Certaines entreprises n'auront pas les moyens de rembourser les charges qui ont été reportées, les échéances de loyer ou le PGE. A ce moment-là, on aura un deuxième effet sur l'économie, et il y aura forcément des faillites", explique-t-elle. D'autant que des prêts ont été accordés à des entreprises qui n'allaient déjà pas bien avant la crise. Et les impayés qui, eux aussi ont été retardés, vont peser sur la trésorerie des entreprises.

Les petits patrons inquiets pour la reprise de l'activité

Stéhanie Pauzat explique aussi que les dirigeants de PME sont "inquiets pour la reprise de leur activité dans les mois à venir : est-ce que les consommateurs seront au rendez-vous, auront-ils envie d'acheter ?" De nombreuses entreprises vont aussi avoir plus de dépenses, avec l'achat de masques ou de gel, alors qu'elles auront moins de clients. Pour les soulager, la CPME et l'Assurance maladie ont justement annoncé jeudi que les petites entreprises et les travailleurs indépendants qui souhaitent acheter des équipements de protection vont pouvoir bénéficier d'une subvention, jusqu'à 50% de l'investissement effectué.

Les entrepreneurs ont besoin de visibilité

La CPME réclame un plan de relance général avant l'été au gouvernement, qui compte le présenter en septembre."Les entrepreneurs ont besoin de visibilité", explique Stéphanie Pauzat. "Ils ont par exemple besoin de savoir avant l'été s'ils prendront des apprentis ou transformeront leurs contrats en CDI, s'ils doivent prendre des risques à la rentrée."

Des secteurs particulièrement touchés

Pour éviter les licenciements massifs, la CPME demande également le maintien du chômage partiel pour accompagner la reprise, car même si l'activité repart, "elle ne repart pas d'un coup, elle repart progressivement : si vous êtes à 50% de votre activité, vous ne pouvez pas payer tous vos salariés", explique la représentante. La confédération demande aussi l'exonération de charges pour toutes les PME qui ont du faire face à une fermeture administrative, et pas seulement les TPE de 11 salariés maximum, comme c'est le cas actuellement.

Jeudi, le gouvernement a justement annoncé des mesures pour l'un des secteurs les plus touchés :, le tourisme et l'événementiel : ces entreprises pourront bénéficier du chômage partiel jusqu'à la fin de l'année, et de l'accès au fonds de solidarité jusqu'à fin septembre. Le gouvernement espère aussi relancer le tourisme en appelant les Français à réserver leurs vacances dans le pays cet été. Les restaurants et cafés, eux, pourront rouvrir en zone verte le 2 juin si l'épidémie ne se propage pas davantage d'ici là.

Les commerces, qui viennent de rouvrir, ont aussi été très touchés, explique Stéphanie Pauzat. Le tourisme, l'aérien et derrière, toute la filière aéronautique et ses sous-traitants sont, eux, à l'arrêt. Tout comme l'automobile : "Les concessionnaires ont rouvert, mais ils ne vendent pas de voitures", explique la vice-présidente de la CPME. De nombreux autres secteurs sont touchés, confie-t-elle. "Moi même, j'ai une entreprise dans le secteur de la propreté, on a perdu 50% de notre activité."

Certaines banques craignent le pire dans un an

En accordant des prêtes garantis par l'Etat, les banques soutiennent de très nombreuses entreprises, dont certaines étaient déjà fragiles avant la crise. Jean*, chargé d'affaires au sein d'une banque du sud de la France, confiait le 20 avril à la cellule investigation de Radio France : "Dans mon secteur, il y a beaucoup d'entreprises du tourisme. Ce n'est pas cette année qu'elles vont pouvoir reconstituer leur trésorerie. Et dans un an, elles devront en plus rembourser le Prêt garanti par l'Etat en plus des dettes accumulées et des charges fixes."

Le banquier est pessimiste pour la suite : "On va au-devant d’un grand nombre de cartons, avec un décalage d'un an. On injecte de l'argent dans des entreprises, certaines vont réussir à accumuler assez de trésorerie pour rembourser le crédit. Mais pas toutes."

*Le prénom a été modifié.

Un afflux de dépôts de bilan devant les tribunaux après la crise ?

Dominique Durand, le président du tribunal de commerce de Grenoble, est également pessimiste. Sur France Bleu Isère ce mercredi, il expliquait : "A la reprise, chaque entreprise va faire les comptes sur sa situation. Nous craignons que ce soit à ce moment-là que certaines soient obligées de venir nous trouver." S'il y a moins de dépôts de bilan ces jours ci, à la sortie du confinement, "c'est parce que les entreprises sont en apnée, anesthésiées par les aides de l'Etat qui permettent de tenir" , explique-t-il, sur la même ligne que la CPME et les banques. Il ajoute que "la crise du coronavirus n'a fait qu'achever certaines entreprises, dont la situation était déjà plus que fragile au début du confinement".