Coronavirus : le vaccin des serveurs est une excellente pub pour les restaurateurs de Nice

"Nos employés et salariés sont jeunes, la plupart ont entre 25 et 30 ans et pour cette tranche d'âge on est loin d'avoir des possibilités d'être vacciné" explique Noël Ajoury président 06 de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie-restauration. "Et si on suit l'évolution de la vaccination par âges… on est loin d'y arriver! et donc loin d'être prêts à temps pour accueillir les touristes dès la mi-mai! "

L'UMIH 06 lance un appel aux employés et salariés des 2800 établissements azuréens (dont 650 restaurateurs niçois )"nous ne pouvons pas les obliger à le faire mais on va tenter de les convaincre"..." et vous vous rendez compte, ce sera une super pub pour Nice car les touristes étrangers aiment bien la sécurité sanitaire!".

Donnez-nous les 4000 doses inutilisées à Nice

Le syndicat professionnel s'adresse aussi au préfet et aux élus des Alpes Maritimes pour mettre en place cette vaccination. Pour l'heure Jean Léonetti, le maire d'Antibes a déjà relayé cette demande de vaccination accélérée des saisonniers.

Noël Ajoury ajoute : "au lieu de laisser dans le réfrigérateur les 4000 doses inutilisées à Nice le week-end dernier, nous on les prend !" en référence à l'échec cuisant de l'ouverture du Parc des Expos de Nice avec seulement 60 personnes vaccinées sur 4000. Un échec attribué à la défiance vis-à-vis du vaccin AstraZénéca proposé ce jour-là.

"On veut rouvrir le plus tôt possible nos terrasses, et toutes les terrasses ! avant le 15 mai si possible (..) et on peut être prêt en 15 jours dès que nous avons le feu vert, c'est le temps nécessaire pour commander chez nos grossistes... Nos troupes sont rassemblées, même si il y a eu quelques défections dans le personnel, nous avons beaucoup de candidats pour re travailler!"

Les cafés-restaurants sont fermés depuis 28 octobre 2020.