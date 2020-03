Coronavirus : la ville de Lisieux met en place un couvre-feu

La Ville de Lisieux a pris un arrêté municipal afin d'établir un couvre-feu " à partir de 22h et jusqu'à 5 heures du matin, à compter du 27 mars et jusqu'au 31 mars, avec possibilité de renouvellement.

La Ville de Lisieux a pris un arrêté municipal afin d'établir un couvre-feu "à partir de 22h et jusqu'à 5 heures du matin, à compter du 27 mars et jusqu'au 31 mars, avec possibilité de renouvellement." Cette décision a été prise en concertation avec le préfet du Calvados,explique la commune de 20.300 habitants.

Si le maire de Lisieux loue l'état d'esprit de la majorité des Lexoviens et des Lexoviennes sur le respect des mesures de confinement liés au Coronavirus, Bernard Aubril déplore néanmoins des incivilités.

"Je constate qu’un certain nombre de nos concitoyens circulent encore dans les rues de Lisieux la nuit ne respectant ni les recommandations du gouvernement ni les gestes barrières nécessaires pour garantir la santé de tous", justifie Bernard Aubril, dans cet arrêté. "De plus, une recrudescence régulière de feux de poubelles et d’infractions, alors même que nous sommes confinés, est constatée", ajoute le maire de Lisieux.

"Des feux de poubelles dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars, puis dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mars 2020 sur le quartier de Hauteville ont mis en danger la vie des pompiers, qui ont dû intervenir. Le stade Bielman quant à lui, a fait l’objet d’intrusions et de dégradations dans la nuit du 24 au 25 mars", déplore l'élu.