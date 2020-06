Coronavirus : la Ville de Marseille fait un appel aux dons

La crise sanitaire semble s'éloigner mais la crise économique est bien là et avec elle de plus en plus de personnes se retrouvent dans une situation de précarité. La Ville de Marseille, qui durant le confinement, a mis en place pour les sans-abris des douches et des toilettes dans les gymnases Ruffi et Vallier, appelle maintenant aux dons pour une collecte de textile, qui sera distribuée dans ces vestiaires.

Les Marseillais, qui ont peut-être profité du confinement pour faire le tri dans leurs placards, peuvent donc faire dons de vêtements et de chaussures, de couvertures et de duvets. Pour cela il faut se rendre au Samu Social situé au 10 boulevard Ferdinand de Lesseps, 13003 Marseille, de 7h30 à midi tous les jours de la semaine (week-end compris). Les affaires doivent être emballées dans des sacs fermés, elles seront ensuite désinfectées par le personnel du Samu Social.

"Ce n'est pas inhabituel qu'une commune fasse des appels pour des dons aux vêtements" assure Xavier Mery, adjoint au maire de Marseille, en charge des services de solidarité : "cela se fait car c'est très compliqué pour la Ville de faire des marchés publics pour achats de chaussures, de pantalons, d'anoraks, de choses comme ça... On le fait en revanche pour les sous-vêtements car c'est plus délicat. Durant cette période nos stocks au Samu Social ont fortement diminués, alors on fait appel à tous les Marseillais !"