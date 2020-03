Coronavirus : la ville de Marseille poursuit sa mobilisation

​​​Première bonne nouvelle pour les 860.000 Marseillais, la réactivation du service Allo Mairie, depuis la cyber-attaque des services municipaux, il était inopérant. Un nouveau numéro le 3013.

Dans les jours prochains une ligne blanche sera ouverte pour les malades du coronavirus, au bout du fil des marins-pompiers ou des membres de la Croix-Rouge.

L'accueil des enfants des personnels hospitaliers se poursuit dans 189 écoles et six crèches. Dès ce mercredi, elles pourront accueillir aussi les petits des marins-pompiers, des policiers municipaux et nationaux et des agents municipaux.

30.000 repas des écoles et plus de 2.000 savons ont été déjà distribués à 800 habitants de 31 squats. Depuis lundi plus, de 2.000 repas par jour sont affectés aux structures d'hébergement, ce nombre vient de passer à 4.000 avec, en plus, des couvertures et des produits d'hygiène.

Enfin, la ville soutient aussi les commerçants avec des mesures spécifiques notamment sur le dégrèvement des taxes d'occupation de l'espace public. Elle va mettre en place des aides aux petites entreprises en grande difficulté.