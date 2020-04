La ville de Marseille a demandé à la société Sodexo, délégataire de la collectivité pour la restauration scolaire de rouvrir au plus tôt la cuisine centrale. L'objectif est de livrer d'ici une dizaine de jours, 5 000 repas, chaque jour, aux familles les plus précaires.

Coronavirus : la cuisine centrale de Marseille va préparer des repas pour les plus démunis

Les repas seront redistribués avec les associations d'aide aux plus démunis.

Pour venir en aide aux familles les plus précaires à Marseille et alors que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, la ville de Marseille a demandé à la société en charge de la restauration scolaire, la Sodexo de rouvrir la cuisine centrale. Le but est de pouvoir offrir d'ici une dizaine de jours, précise la mairie, 5000 repas chaque jour aux familles qui sont dans le besoin.

5000 repas par jour destinés à être réchauffés

Les services municipaux travaillent en ce moment avec les associations d'aide pour la distribution de ces repas. Ils seront froids afin d'être réchauffés à la maison. Ils seront composé d'une entrée, d'un plat, d'un laitage, d'un dessert et d'un morceau de pain.

Ce dispositif d’aide vient s’ajouter à la mise à disposition de plus de 60 000 repas et 1,6 tonnes de pain de mie provenant du stock d’urgence des écoles et déjà repartis dans les restaurants sociaux de Marseille avec le soutien des associations agréées par l’Etat.