Coronavirus : la ville du Cannet crée une "task force" économique pour aider ses petites entreprises

Alors que le confinement pénalise les petites entreprises sur la Côte d'Azur, la ville du Cannet a décidé de mettre en place un service d'aide aux entreprises, artisans et commerçants pour les accompagner dans la gestion de leurs comptes. Le Club des Jeunes Experts-comptables viendra en renfort.

Comment bien gérer ses comptes en pleine crise sanitaire, et alors que le confinement va durer au moins jusqu'au 15 avril ? C'est la question que se posent de nombreuses petites entreprises, mais aussi les commerçants et artisans de la Côte d'Azur. En plus des aides proposées par l'Etat ou la Région, la ville du Cannet a donc décidé de mettre en place, depuis le vendredi 27 mars, une "task force" économique pour soutenir ses petits acteurs de la vie économique.

La mairie affirme vouloir mettre en place "des mesures barrières pour l'économie", comme celles mises en place pour ne pas propager le virus. Concrètement, depuis vendredi, le service des finances de la commune, avec l'aide d'un cabinet d'expert-comptable, appelle toutes les petites entreprises pour leur proposer une aide personnalisée. Il s'agit surtout d'écouter les inquiétudes des commerçants, artisans, petits patrons pour les aider à prendre les bonnes décisions économiques et à demander les aides financières auxquelles ils ont droit.

De jeunes experts-comptables en renfort

Après la mise en place de cette cellule spéciale, le Club des Jeunes Experts-comptables et Commissaires aux Comptes Côte d’Azur-Corse a annoncé s'associer à l'initiative. De jeunes professionnels vont donc venir en renfort du cabinet d'experts sollicités par la ville pour conseiller les entreprises du Cannet qui n'ont pas encore d'expert-comptable. Une adresse mail est aussi mise en place (sos-covid19@oecpaca.org) pour que les professionnels de toute la région puisse solliciter l'aide d'un jeune expert-comptable pour les conseiller.