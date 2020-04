Coronavirus - Landes : plus de 7.600 entreprises bénéficient déjà du fonds de solidarité

C'est une des réponses apportées en urgence aux petites entreprises face à la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus, et le confinement : le fonds de solidarité. Plus de 7.600 très petites entreprises landaises bénéficient actuellement, notamment dans le secteur de la construction.

Le fonds de solidarité aux entreprises a été mis en place par l'Etat, avec l'aide des Régions, pour prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises. Doté de 7 milliards d'euros, ce fonds doit permettre le versement d'une aide défiscalisée allant jusqu'à 1.500 euros aux plus petites entreprises, aux indépendants, micro-entreprises et aux professions libérales, qui ont 10 salariés au plus, un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, et qui sont touchées par la crise du Covid-19.

Da,s les Landes, selon les chiffres rendus publics ce mercredi par le gouvernement, 7.635 entreprises landaises ont à ce jour bénéficié du fonds de solidarité. Cela représente 9,91 millions d'aide versés. A l'échelle de région Nouvelle-Aquitaine, cela représente le cinquième plus gros total des 12 départements , derrière la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime et la Dordogne.

Capture d'écran du site internet economie.gouv.fr

Selon le député LREM, Lionel Causse, ce fonds de solidarité sera renouvelé au delà du mois de mai et dores et déjà acté pour les secteurs de la restauration, des cafés, de l’hôtellerie, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture.