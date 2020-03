Coronavirus : LDC répond à une demande en forte hausse pour la volaille

L'entreprise sarthoise LDC, n°1 français et européen de la volaille, voit ses commandes augmenter fortement depuis quelques jours. Le groupe agroalimentaire affirme être en mesure de tenir la cadence.

LDC assure être "en capacité de répondre à la demande". Avec 40% du marché de la volaille, le groupe basé a Sablé-sur-Sarthe tient une place importante dans l'alimentation, un secteur de première nécessité.

Ses clients de la grande distribution, dont les rayons se sont vidés rapidement ces derniers jours, ont augmenté leur commandes jusqu'à "20 ou 30 %", précise Dylan Chevalier, responsable de la communication du groupe. L'augmentation globale de la demande ne sera pas si élevée car LDC fournit aussi la restauration, dont les commandes sont en forte baisse.

Les consignes "bien respectées"

Dans un secteur où l'hygiène est importante en permanence, le lavage des mains et les protections vestimentaires sont des habitudes de longue date. "On a insisté sur la notion de distanciation dans les équipes, pointe Dylan Chevalier. Ces mesures de sécurité sanitaire sont bien accueillies et particulièrement bien respectées".

Selon l'entreprise, il n'y a pas de suspicion de coronavirus dans ses équipes. Les absents pour d'autres motifs (garde d'enfants...), quand il y en a, sont suppléés par d'autres salariés. Ceux dont la présence n'est pas indispensable travaillent à distance.