Coronavirus : le Belem reste à quai à Saint-Nazaire, il ne repartira en mer qu'en 2021

"En raison de la crise sanitaire, la Fondation Belem a décidé" ce mercredi "d'annuler sa saison 2020. Le Belem restera donc à quai", à Saint-Nazaire, "et reprendra la mer en 2021". Le célèbre trois-mâts de 58 mètres construit à Nantes en 1896 et classé monument historique, qui séjourne régulièrement à Nantes, restera à son port d'attache cette année. "Les navigations 2020 proposées aux nombreux passionnés sont reportées en 2021", indique la fondation dans un communiqué.

Distanciation physique impossible

Navire de commerce puis navire de plaisance britannique, avant d'être racheté par l'Italie puis de revenir à la France, ce trois-mâts réalise habituellement une tournée méditerranéenne ou une tournée atlantique de six mois, au cours de laquelle il accueille des particuliers en stage de navigation. C'est l'un des plus anciens trois-mâts en Europe en état de navigation.

Or, pour manoeuvrer ce navire, "il faut du monde à bord, et cela est contraire aux mesures barrières", poursuit la Fondation. "Une étude sur les conditions de mise en place d'un protocole sanitaire a montré que l'organisation des séjours et la configuration du Belem, à savoir des bannettes très rapprochées, des sanitaires exigus, le partage d'une vie communautaire sur plusieurs jours, une salle à manger commune organisée autour d'une grande table unique et centrale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation sociale."