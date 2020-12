Coronavirus : l'édition 2021 du Carnaval de Nice officiellement reportée

Evénement incontournable de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur, le Carnaval de Nice est le premier Carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde avec les Carnavals de Rio et Venise. Il a même inspiré le Carnaval Brésilien. Mais la situation sanitaire préoccupait la mairie de Nice qui a donc tranché.

Carnaval reporté en 2022

En effet, il attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs, français et internationaux, entraînant près de 30 millions d’euros de retombées économiques. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de la fréquentation qu’un tel événement engendre, le Carnaval de Nice « Roi des Animaux », initialement prévu du 13 au 27 février 2021, est donc reporté à 2022 annonce ce jeudi matin la ville.

Soutenir les carnavaliers priorité de la ville

Dans un communiqué envoyé ce jeudi matin, la ville de Nice annonce qu'afin de laisser une plus grande latitude aux Carnavaliers dans la création des chars de l’édition 2022, ces derniers pourront commencer leur conception dès la fin du premier trimestre 2021.

Surtout, la ville s'engage l’année prochaine à soutenir l’activité des Carnavaliers, dont le savoir-faire artisanal fait partie du patrimoine culturel immatériel de la ville. Ce savoir-faire sera présenté et valorisé tout au long de l’année 2021, au fil de la programmation événementielle niçoise et métropolitaine.