Coronavirus : le casse-tête d'un couple qui a repris une brasserie à Beaugency le 9 mars

Bérengère et Antoine Fournier sont les nouveaux gérants de la brasserie "Le Martroi" à Beaugency. Ils ont eu les clés 8 jours avant le confinement et n'ont pas eu le temps d'ouvrir : le rêve d'une vie tourne au cauchemar, d'autant qu'ils n'ont droit à aucune aide, ou presque.

Le déconfinement doit commencer dans une semaine. Mais on sait déjà que les cafés et les restaurants ne seront pas concernés et qu'ils devront rester fermés. Une situation très difficile à vivre pour l'ensemble de la profession ; mais quand on venait tout juste de reprendre une affaire, cela vire au casse-tête...

Le projet d'une brasserie populaire et conviviale

C'est le cas d'un couple, en plein centre-ville de Beaugency : Bérengère et Antoine Fournier, âgés respectivement de 40 et 43 ans. Reprendre une brasserie à leur compte, c'était un peu le rêve d'une vie, confie Antoine : "C'était un projet à la fois familial et professionnel. Familial, parce qu'on habitait Paris, qu'on a eu un enfant il y a un an, et qu'on voulait un autre cadre de vie. Professionnel, parce que cela faisait quinze ans que je travaillais dans la restauration, j'ai débuté comme serveur et gravi tous les échelons, donc au bout d'un moment, on est un peu orgueilleux, et on a envie de monter sa propre affaire. Et on a eu cette opportunité de reprendre "Le Martroi" à Beaugency, idéalement situé."

Lorsqu'ils reçoivent les clés de la brasserie « Le Martroi » le 9 mars dernier, tout est prêt dans leur tête : un changement d'enseigne pour devenir « Le Café de l'Agriculture », en clin d’œil au nom historique du lieu, et aussi parce qu'ils sont tous deux enfants d'agriculteurs ; des travaux de rénovation pour apporter un peu plus de modernité et de convivialité ; une carte recentrée sur la cuisine française traditionnelle à base de produits locaux, avec un plat du jour à 9 euros. "On était plein d'enthousiasme pour faire de cet endroit un lieu populaire et convivial, résume Antoine. Bon, on reste toujours optimiste mais il faut bien avouer que là, on a tout de même un genou à terre..."

"On reste optimiste, mais on a tout de même un genou à terre", expliquent Antoine et Bérengère Fournier © Radio France - François Guéroult

« Quand nous avons signé, raconte Bérengère, on savait qu'en Italie, il y avait le confinement, mais on ne pensait pas du tout qu'en France on allait s'orienter vers la même chose, avec notamment la fermeture totale des cafés et des restaurants."

Ils ne cochent aucune case pour les aides

Tout s'écroule, donc, le 17 mars. Les travaux de rénovation ayant déjà commencé, le couple n'a même pas eu le temps d'ouvrir l'établissement et n'a aujourd'hui droit quasiment à aucune aide. « Nous ne pouvons pas bénéficier du fonds de solidarité (1 500 euros) car seules les sociétés créées avant le 1er février sont éligibles, or, manque de chance, on a déposé le nom de l'entreprise le 14 février... Je ne peux pas prétendre non plus à l'aide du CPSTI (conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants), puisque je n'ai pas eu le temps de verser une première cotisation ! On ne coche aucune case », se désole Antoine.

Restent le chômage partiel pour les quatre salariés et l'apprentie, ainsi que le report des échéances bancaires. Mais il faut continuer à payer le loyer (plus de 2.000 euros par mois) : "On a un bailleur privé, on ne peut pas leur demander de faire un effort car c'est leur retraite, ce sont des anciens commerçants et on sait aussi ce que c'est, les retraites de commerçants, reconnaît Bérengère. Le problème, c'est qu'on doit taper dans la trésorerie qu'on avait prévue pour l'achat de nouveaux matériels pour l'ouverture du restaurant."

Vente à emporter proposée à partir du 11 mai

A ce stade, et tant qu'il n'y aura pas de visibilité sur la reprise de l'activité, le couple hésite à se lancer dans un prêt garanti par l'Etat : "Le court terme est déjà compliqué à gérer, mais le moyen terme et le long terme le sont tout autant, souligne Antoine. On ne sait pas quand on pourra ouvrir, ni surtout dans quelles conditions, avec quelles contraintes de jauge et de règles sanitaires et donc si les gens auront envie de venir. Un restaurant, ce n'est pas qu'un lieu où on mange, c'est aussi un espace de convivialité : si cette convivialité disparaît, on comprendrait que les gens n'aient pas envie de revenir..."

Pour faire entrer un peu de trésorerie et aussi « pour garder le moral », Antoine et Bérengère Fournier proposeront de la vente à emporter à partir du 11 mai. Très loin, bien sûr, du potentiel de soixante couverts à l'intérieur (et autant en terrasse). Mais comme un message d'espoir, tout de même, lancé à tous les Balgentiens.

Le reportage effectué à Beaugency et diffusé par France Bleu Orléans est à retrouver ci-dessous :