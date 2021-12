Coronavirus : le casse-tête des reports de dates au Zénith d'Auvergne

Plus de concert debout à partir du 3 janvier et pour trois semaines et une jauge à 2000 personnes pour les évènements en intérieur : les dernières restrictions prises par le gouvernement contre l'épidémie de Covid impacte encore Auvergne Events, gestionnaire notamment du Zénith de Cournon.

"On fera peut-être comme Julien Doré, plutôt que de mettre concert, on mettra meeting, puisqu'ils autorisent la tenue des meetings", ironise Arnaud Combes, directeur général d'Auvergne Events. Les mesures prises par le gouvernement contre la nouvelle flambée de Covid-19 sont pour l'instant limitées à trois semaines durant lesquelles les concerts debout sont interdits et les évènements en intérieur limités à 2000 personnes.

Celui qui gère le Zénith, la Grande Halle et Polydôme à Clermont-Ferrand commence hélas à avoir l'habitude de ces nouvelles restrictions. "Si on prend juste l'exemple du Zénith, en 2020 on a eu 3 mois d'activité, 2021 on a été fermé jusqu'au 19 juin et là c'est reparti." Malgré tout, le chef d'entreprise positive, "on a maintenant compris que c'était des crises qui étaient plutôt courtes, les redémarrages sont plus rapides", se rassure-t-il.

Des reports de reports

Reste donc à sortir l'agenda pour parfois re-reprogrammer des dates. Au Zénith d'Auvergne, les fans des Beatles devront faire une croix sur les Rabeats prévus le 15 janvier, petit drame aussi pour les enfants accros à la Pat'patrouille qui ne verront pas leurs chiens préférés le 22 janvier. Quant à la suite, c'est l'incertitude pour les spectacles des Bodin's, programmés pour trois dates le dernier week-end de janvier ou pour le concert d'Orelsan prévu le 26 janvier, soit deux jours après la fin hypothétique de l'interdiction.

"On a pas loin de 8000 billets vendus", ajoute Arnaud Combes qui s'en remet aux producteurs pour décider de prendre le risque de maintenir ou de reporter d'ores et déjà.

Même tactique pour les évènements professionnels et avec les entreprises aujourd'hui frileuses quand il s'agit de réunir leurs collaborateurs. Le mois de janvier sera mauvais, mais encore une fois, Arnaud Combes mise sur les reports et se console aussi avec le centre de vaccination prolongé à Polydôme et qui maintient ses équipes au travail.