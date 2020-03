Coronavirus : le centre commercial BAB2 d'Anglet fermé, l'hypermarché demeure ouvert

La France partiellement à l'arrêt. Depuis samedi, minuit, les bars et les restaurants sont fermés. Ce dimanche, le plus grand centre commercial du Pays Basque annonce sa fermeture jusqu'en avril. Seuls les commerces de première nécessité, boulangerie et hypermarchés demeurent ouverts.