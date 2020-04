Coronavirus : le chef étoilé Régis Marcon demande un déconfinement de la restauration

C'est le combat des chefs. Le triplement étoilé Régis Marcon à Saint-Bonnet-Le-Froid (Haute-Loire), entouré des plus grands noms de la gastronomie française, signe une tribune pour demander un "déconfinement partiel de la restauration responsable".

"Monsieur le président, les chefs vous demandent de rouvrir les restaurants". Ce sont par ces mots que commence cette tribune, publiée dans le journal Le Figaro, signée par 17 chefs français de renom, dont le triple étoilé Régis Marcon, installé à Saint-Bonnet-Le-Froid en Haute-Loire.

Ils demandent à Emmanuel Macron de signer un décret pour un "déconfinement partiel du secteur de la restauration, garant, hier encore, de plus d'un millions d'emplois" en France, inquiets de ne pas pouvoir se relever si leurs tables devaient encore rester vides.

Un combat des grands chefs pour toutes les cuisines

Les chefs signataires disent vouloir se battre pour toute la profession, pas uniquement pour les 1 800 restaurants regroupés au sein du "Collège culinaire", institution garante d'un savoir-faire gastronomique à la française.

"Au collège culinaire de France, nous pourrions rouvrir dès demain puisque les surfaces de nos restaurants sont importantes. Ce serait assez facile de travailler dans des conditions sanitaires satisfaisantes", souligne Régis Marcon avant de rappeler, dans la foulée, que la situation n'est pas la même dans les 160 000 restaurants de France, "surtout dans les adresses de ville où la clientèle est un peu serrée".

Un cri d'alarme pour préparer l'avenir

Le chef altiligérien veut se souvenir des principes fondateurs de sa discipline : le service et la générosité envers la clientèle. "Nous avons tout intérêt à prendre le plus de précautions nécessaires, tempère Régis Marcon sur France Info, en portant cette lettre qu'il définit à la fois comme une "préparation de l'avenir et un cri du cœur" de restaurateurs en détresse.

Le patron de multiples adresses culinaires à Saint-Bonnet-le-Froid prédit déjà la disparition de petits restaurants qui constituent, selon lui, le maillon économique et dynamique des petits villages auvergnats.