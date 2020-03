Le recours du chômage partiel a été demandé -en date du 27 mars- par 220.000 entreprises pour 2,2 millions de salariés, a annoncé la ministre du travail, Muriel Pénicaud, ce dimanche au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. Un dispositif rendu nécessaire par la crise du coronavirus et le confinement.

Coronavirus : le chômage partiel demandé pour plus de 2 millions de salariés

Paralysée par les mesures de confinement et l'épidémie de covid-19, 220.000 entreprises françaises ont demandé à bénéficier du chômage partiel, en date du 27 mars au soir, a annoncé Muriel Pénicaud, ce dimanche au "Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI". Cela représente 2,2 millions de salariés au total, selon la ministre du travail.

Les principaux domaines concernés sont "l'industrie, l'hébergement et restauration, la construction et le commerce non alimentaire", comme "les garages, qui sont très touchés en ce moment", a précisé la ministre.

Les embauches se sont effondrées

L'objectif du chômage partiel est d'éviter les licenciements, malgré la baisse, voire l'arrêt de l'activité des entreprises. Muriel Pénicaud affirme qu"'on a très peu d'augmentation pour l'instant", avec "20.000" inscriptions au chômage "de plus" lors de "la troisième semaine de mars par rapport à l'année dernière".

En parallèle de la chute de l'activité économique, les embauches se sont effondrées, selon Muriel Pénicaud, "de 70%", "sauf dans certains secteurs qui sont la fabrication de masques, l'agriculture".

Sur la mise en oeuvre pratique du dispositif, la ministre du travail affirme que "toutes les demandes qui n'ont pas eu de réponse en 48 heures sont réputées acquises et on fera les contrôles a posteriori", après la crise sanitaire.

Un engagement du gouvernement pour une prise en charge totale

Le 13 mars, Emmanuel Macron avait annoncé que l'État prendrait en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. La ministre du Travail assurait de son côté que le chômage partiel pour cause de coronavirus serait pris en charge "intégralement". Selon les engagements du gouvernement, toute personne en chômage partiel gardera son emploi, et "les personnes qui sont en chômage partiel toucheront 70% de leur salaire brut, soir 84% de leur salaire net".