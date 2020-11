Reconfinement : le combat de Karine, créatrice marseillaise de chaussures

Karine Parra a déjà été très touchée par le premier confinement. Elle a créé en 2015 sa propre marque, KMassalia. Elle conçoit ses modèles dans l’ancien atelier de son père, cordonnier, et les fait fabriquer en Europe, au Portugal, pour rien au monde en Asie. Des petits collections avec une vingtaine de modèles très au goût du jour dans des matériaux de qualité, presque du sur mesure.

Karine Parra, seule dans son entreprise, a investi dans un site internet, elle est hyper active sur les réseaux sociaux. Elle se bagarre avec les banques et malgré l'obtention d’un prêt garanti par l’État, elle risque de mettre la clé sous la porte dans deux mois, si ses ventes ne sont pas suffisantes. Elle lance un appel à l’aide : "Il faut de la solidarité auprès des petits, sinon on fermera et pourtant on se bat avec le click and collect, le site et des rendez-vous personnalisés. Il faut nous aider, je ne peux pas imaginer perdre tout cet investissement humain."