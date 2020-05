Coronavirus : Le confinement entraîne une hausse spectaculaire du chômage en Centre Val de Loire

En avril la direction régionale du Travail fait état de 33 350 demandeurs d'emploi en plus en région Centre Val de Loire, par rapport à mars 2020. Mais cette hausse s'explique par le confinement et l'arrêt total de l'activité de certains salariés en CDD, en intérim, ou en activité réduite

Pendant cette période de crise liée au coronavirus, la direction régionale du travail, la Direccte, publie les chiffres du chômage tous les mois, alors que la publication était devenue trimestrielle sous le gouvernement d'Edouard Philippe le Premier Ministre. Mais face à une crise économique inhabituelle, les données mensuelles donnent la mesure du choc encaissé par les demandeurs d'emploi.

Hausse spectaculaire liée directement au confinement

En région Centre Val de Loire, le nombre de chômeurs n'exerçant aucune activité, inscrits donc dans la catégorie A, celle que l'on regarde en premier, a subi une hausse de 26,9% par rapport à mars 2020. En mars, premier mois du confinement, la hausse dans cette catégorie était déjà de 5,8% dans la région.

Fin avril, on comptait 157 140 demandeurs d'emploi en Centre Val de Loire, c'était 33 350 de plus qu'en mars 2020.

Mais cette hausse (+27,6% par exemple, pour ce qui concerne le Loiret, ce qui représente 9 420 demandeurs d'emploi en plus en un mois) s'explique directement par le confinement et l'arrêt brutal de très nombreuses activités.

Les demandeurs d'emploi par département en région Centre Val de Loire (source Direccte) - Direccte

En fait, les demandeurs d'emploi qui exerçaient une activité réduite, comptabilisés habituellement dans les catégories B et C, l'ont stoppée. Leurs contrats en CDD ou en intérim ont été suspendus ou n'ont pas été renouvelés. Ils sont donc venus gonfler massivement la catégorie A, d'où cette hausse spectaculaire.

La plus forte hausse dans le bassin d'emploi de Chinon

La Direction Régionale du Travail souligne que si l'on prend en compte toutes les catégories (A, B et C), la hausse du nombre d'inscrits à Pôle Emploi est beaucoup plus limitée, + 3% en région Centre Val de Loire. C'est malgré tout en France la plus forte hausse enregistrée sur un mois pour ces trois catégories.

Dans le détail, c'est dans le bassin d'emploi de Chinon, en Touraine, que l'on enregistre la plus forte hausse du taux de chômage en avril 2020 (+36,2%), viennent ensuite ceux de Gien et Pithiviers dans le Loiret.