Coronavirus : "Le confinement peut augmenter la précarité" pour le Secours populaire de la Somme

Emmanuel Macron l'a annoncé lors de sa prise de parole lundi soir : l’Etat va débloquer une aide exceptionnelle pour les plus fragiles et les plus démunis. Elle sera notamment destinée aux "familles les plus modestes avec des enfants". Son montant devrait être dévoilé ce mercredi.

"On donne à manger en priorité aux enfants, nous on fait un repas par jour"

Joël Barbier, le secrétaire général du Secours populaire de la Somme, attendait ce dispositif avec impatience : « La situation des familles accompagnées par le Secours populaire est déjà très précaire. Le coronavirus n’arrange rien : le confinement peut augmenter la précarité. Certains bénéficiaires doivent faire face au chômage partiel. Ceux qui avaient des petits boulots les ont perdus. Les cantines scolaires, qui permettaient d’assurer le repas du midi des enfants, sont fermées. Récemment, certaines familles nous on dit ‘on donne à manger en priorité aux enfants et nous, on fait un repas par jour’. Certaines situations sont très compliquées. »

Mais au-delà de l’aide financière, Joël Barbier, le secrétaire général du Secours populaire de la Somme, aimerait que le gouvernement envisage une prise en charge plus globale des familles les plus modestes avec, par exemple, « un statu quo sur les loyers ou sur les dettes des plus précaires. »

Des milliers d'euros de manque à gagner pour le Secours populaire

Le Secours populaire se retrouve lui-même impacté par la crise du coronavirus. Les actions auprès des donateurs potentiels comme les réderies ou les manifestations qui permettent de récupérer des fonds sont suspendues. Et Joël Barbier s’en inquiète : « Pour le seul mois de mars, on a déjà un manque à gagner de 10.000 euros. Les mois d’avril de mai et de juin sont traditionnellement ceux où on organise le plus d’actions. Avec le confinement, on peut penser que d’ici fin juin, on aura perdu 40 à 50.000 euros. _Il faut que l’Etat, les départements et les mairies nous accompagnent dans cette période difficile_. Notre rôle dans la lutte contre la précarité est important : il faut que nos structures continuent à vivre raisonnablement. »

Ecoutez l’interview complète de Joël Barbier ici.