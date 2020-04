Coronavirus : le conseil municipal de Toulouse adopte de nouvelles mesures en faveur des entreprises

Alors que notre pays est confiné depuis six semaines, la ville de Toulouse adopte de nouvelles mesures pour venir en aide aux entreprises très pénalisées par cette crise du coronavirus. Ce mercredi, le Conseil municipal a adopté un plan d'urgence économique de plus de 6,5 millions d'euros.

Un abattement de 15% de la taxe foncière pour les commerces de détails inférieurs à 400 m2 qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Cette mesure concerne environ 7.500 entreprises et est évalué à 830 mille euros. Elle pourrait s'appliquer dès cette année (si l'abattement est intégré à l'exercice 2020).

Une exonération sur 12 mois de loyers et charges pour les artisans et commerçants installés dans le cadre du dispositif "Commerce Avenir", pour un montant de près de 100 mille euros.

Une exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) dont bénéficieront plus de 1.500 établissements. Cette mesure est estimée à 2,5 millions d'euros.

Une exonération de droits d'occupation du domaine public routier en faveur des commerçants des marchés, des restaurateurs ou encore des taxis. Exonération chiffrée à 3,1 millions d'euros.

Le mois dernier, le maire de Toulouse et président de la métropole a annoncé un plan de plus de 30 millions d'euros d'aide pour les commerçants, les artisans et les start-up de la région toulousaine impactés par la crise du Covid-19.