Coronavirus : le courrier, les colis et les journaux mieux distribués dès cette semaine

3000 personnes volontaires vont de nouveau être mobilisées dès ce début de semaine : des salariés de la Poste mais aussi des CDD et des intérimaires. Cela aura deux conséquences : des réouvertures de bureaux et un rythme de distribution plus soutenu.

112 bureaux supplémentaires rouverts en AURA

Dans notre région Auvergne Rhône-Alpes de 112 bureaux de Poste supplémentaires vont pouvoir rouvrir. Dans le détail ce sont 10 bureaux de plus qui ouvriront dans la Loire, 6 en Haute- Loire, 8 dans la Drome, 2 en Ardèche, 10 en Savoie, 7 en Haute-Savoie, 12 en Isère, 6 dans l’Allier, 7 dans le Cantal, 11 dans le Puy-de-Dôme et 19 dans le Rhône. Des bureaux choisis selon deux critères majeurs annonce Julien Barbry, directeur de territoires Loire Centre : "Notre première est obligation est que nos clients puissent bénéficier de toutes les mesures barrières et de toutes les protection requises pour faire leurs opérations dans les meilleures conditions. C'est valable aussi pour nos postiers. Le premier critère qu'on regarde c'est donc de savoir si quand on ouvre un bureau de Poste, ces conditions sont réunies. C'est le cas dans les 112 bureaux supplémentaires que nous ouvrons. Nous avons aussi eu une réflexion pour que notre maillage géographique puisse répondre au plus grand nombre et permette à chacun de ne pas avoir trop de distance pour accéder à nos services".

Mieux distribuer la presse quotidienne régionale

Deuxième conséquence, la distribution de courrier sera un peu plus soutenue que la semaine dernière. Ces renforts en effectifs vont permettre de faire fonctionner la chaine du courrier plus efficacement avec des employés qui vont faire leur retour dans les centres de tri mais aussi, bien sûr, sur le terrain pour la distribution. Aujourd’hui, il y a 3 jours de distribution, les mercredi, jeudi et vendredi. Avec ces renforts des équipes dédiées au courrier, l’idée est de progressivement passer à 4 jours par semaine pour les colis et pour les lettres.

L’objectif c’est aussi de recevoir plus régulièrement votre journal régional. Actuellement vous ne trouvez pas "Le Progrès", "Le Dauphiné Libéré", ou encore "La Montagne" dans votre boite aux lettres les lundi et les mardi. La Poste s’engage à ce que dès cette semaine, un jour de plus soit couvert et que, rapidement, toute la semaine le soit également.