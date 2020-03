Coronavirus : le cri de colère d'une buraliste de Frontignan, trop d'incivilités, elle a décidé de fermer

Une buraliste de Frontignan a décidé de fermer son commerce ce mardi à partir de 12h. Sa boutique a été prise d'assaut, elle ne se sent plus en sécurité.

Les buralistes font partie des commerces de première nécessité selon le gouvernement, ils peuvent donc rester ouverts en cette période de confinement lié à la crise du coronavirus. Mais Marie-France, buraliste à Frontignan (Hérault) a décidé de fermer dès ce mardi midi, son commerce a été pris d’assaut lundi, elle ne se sent plus en sécurité.

"Nous vendons de la mort mais aujourd'hui on nous pousse au devant de la mort."

"Pour l'État, nous vendons de la mort, mais aujourd’hui on nous pousse à rester ouvert et aller au devant la mort. Si nous fermons, c'est un manque à gagner pour l'État. Hier, on a eu une journée de fous, on s'est presque fait lyncher. J'en ai pas dormi de la nuit.

"Je tiens à protéger ma famille, je travaille avec ma fille, alors advienne que pourra, je ferme ce midi. Tant pis pour les fumeurs qui n'auront plus leurs cigarettes, ils vont péter un câble mais tant pis, moi je reste confinée chez moi et on verra bien ce qui se passe."