Le Département d'Ille-et-Vilaine a annoncé ce lundi un plan de soutien de 10 millions d'euros, pour aider les entreprises bretiliennes, les associations, et centaines structures dont il est partenaire.

Coronavirus : le Département d'Ille-et-Vilaine débloque 10 millions pour les entreprises et associations

C'est un coup de pouce de 10 millions d'euros qui a été voté ce lundi par les élus du conseil départemental de l'Ille-et-Vilaine. Un coup de pouce qui vise à aider certains acteurs touchés par la crise du coronavirus. Il s'adresse aux entreprises bretiliennes, notamment à celles des secteurs du bâtiment, de l'habitat et de la transition écologique, dont les investissements seront soutenus à hauteur de 5 millions d'euros.

Autres destinataires de ce plan, pour leurs dépenses de fonctionnement : différentes associations exerçant auprès des publics vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, petite enfance....) ainsi que certains partenaires du Département, parmi lesquels figurent notamment les sapeurs-pompiers et l'agence de développement touristique.

En plus de cette aide, le Département s'engage à maintenir les subventions déjà versées à certains événements qui ont dû être reportés ou annulés en raison du coronavirus. Le même communiqué précise que des précisions sur l'identité des structures pouvant être aidées seront précisées "d’ici la session des 18 et 19 juin prochain", tout en assurant que des aides d'urgence pourront être débloquées pour les plus en difficulté.