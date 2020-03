Coronavirus : le département de la Mayenne suspend tous les chantiers dont il a la charge

Après avoir confiné ses propres collaborateurs, à l'exception de celles et ceux qui assurent la continuité du service public, le département de la Mayenne a donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les chantiers dont il a la charge "en concertation avec les acteurs et les fédérations professionnelles concernées".

De gros chantiers sont en cours actuellement en Mayenne notamment la construction de l'Espace Mayenne à Laval et du viaduc de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le travail s'arrête là. C'est le cas également dans les collèges et les maisons éclusières et toutes les interventions sur les routes ou sur des bâtiments appartenant à l'institution.

Le département de la Mayenne estime que "cette mesure vise en premier lieu à préserver la santé des salariés du BTP et de leurs familles".