Coronavirus : le détail des aides économiques annoncées par le gouvernement

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ont détaillé les dispositifs de soutien économique en France, alors que de nouvelles mesures de restriction visant à endiguer l'épidémie de Covid-19 vont être mises en oeuvre.

Lors d'une longue conférence de presse ce jeudi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'extension du couvre-feu dès 18h à l'ensemble du territoire. Une nouvelle restriction qui aura des impacts sur l'économie du pays. Le ministre Bruno Le Maire a alors pris la parole pour évoquer le dispositif de soutien.

Maintien des mesures en vigueur

"Nous maintiendrons nos dispositifs de soutien aussi longtemps que cela sera nécessaire. Nous ne voulons pas ajouter de l'incertitude économique à l'incertitude sanitaire", a assuré Jean Castex.

"Nous ne pouvons pas donner de visibilité sur un calendrier de sortie de crise, mais nous voulons le faire sur notre soutien. Il durera aussi longtemps que nécessaire", a ajouté le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Changement de fonctionnement du fonds de solidarité

"Le pilier de soutien économique sera le fonds de solidarité", a précisé Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie a indiqué qu'un nouveau formulaire sera disponible dès vendredi 15 janvier. Il a également précisé que la "livraison à emporter ne sera pas déductible du fonds de solidarité".

Le produit de la vente à emporter ou de la livraison à domicile ne sera pas déduit de la somme versée par le fonds.

Prise en charge des coûts fixes jusqu'à 70%

Bruno Le Maire a indiqué que les coûts fixes des entreprises fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 et de celles des secteurs qui leurs sont liés, réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires par mois, seront pris en charge à 70%.

Cette "aide exceptionnelle" s'ajoutera aux aides du fonds de solidarité et est pour l'instant plafonnée à 3 millions d'euros sur la période de janvier à juin 2021, a précisé le ministre de l'Economie.

Mesures spécifiques pour les viticulteurs

Bruno Le Maire a indiqué que les viticulteurs pourront bénéficier du fonds de solidarité contre le coronavirus. "Nous allons faire un effort particulier pour les viticulteurs, touchés injustement par le conflit Airbus-Boeing. Ils pourront bénéficier d'une aide de 200.000 euros par mois dès lors qu'ils perdent 50 % de leur chiffre d'affaires" a annoncé Bruno Le Maire.

"J'espère que cela aidera les viticulteurs à passer ces moments difficiles", a indiqué le ministre, qui a ajouté que le gouvernement poursuivait ses efforts pour obtenir "le soutien de la Commission européenne avec un fonds de compensation".

Remboursement des PGE différé

Autre annonce importante faite ce jeudi : le remboursement des Prêts garantis par l'Etat (PGE) pourra être différé d'un an. Les entreprises qui "souhaitent rembourser l'Etat en mars 2022 plutôt qu'en mars 2021 pourront le faire, quelque soit leur taille" a indiqué Bruno Le Maire.

"Certaines voient approcher avec beaucoup d'inquiétudes la première échéance de remboursement de leur capital", a mis en avant le ministre. Bruno Le Maire a indiqué avoir obtenu de la Fédération bancaire française que "toutes les entreprises, quelle que soit leur secteur d'activité, et quelle que soit leur taille", pourront bénéficier, "de droit", d'un "différé de remboursement d'un an supplémentaire".

L'ensemble de ces mesures représente un coût de 4 milliards d'euros par mois mais il n'y aura pas d'augmentation des impôts a affirmé le ministre. Au total, plus de 638.000 PGE ont été accordés par les banques, pour un montant d'environ 130 milliards d'euros.

Les dispositifs dédiés au secteur de la Culture prolongés

Dernière à s'exprimer, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture a pris la parole pour indiquer que les mesures spécifiques au secteur de la Culture seront prolongées. "Qu'il s'agisse des fonds de sauvegarde ou fonds d'urgence, par exemple", a-t-elle indiqué.

"Les répétitions, les tournages, les captations sans public restent toujours possible pour les professionnels. La situation est trop instable pour évoquer une date de réouverture", a expliqué la ministre. Ses équipes sont actuellement "en train de définir un modèle adaptable qui permette de pouvoir rouvrir les établissements culturels lorsque nous serons sortis de la phase aiguë de la crise" a-t-elle conclu.