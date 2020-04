Coronavirus : le dispositif d’hébergement d’urgence dans le Gard

Pour permettre le confinement des personnes sans domicile fixe dans le Gard, et les protéger pendant la crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, les services de l’État de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), la Ville de Nîmes et de nombreux partenaires institutionnels et associatifs se mobilisent pour offrir un hébergement complémentaire aux dispositifs d’urgence et d’insertion pérennes. Une série d’hébergements sont déjà disponibles, d’autres vont suivre très rapidement.

A partir de ce vendredi 3 avril à midi, le gymnase des oliviers, situé au 34 rue des amoureux à Nîmes, pourra accueillir une soixantaine de personnes ainsi que leurs animaux de compagnie.

660 places d’hébergements d’urgence étaient déjà disponibles sur le territoire gardois. C’est le 115 qui assure la régulation des places disponibles sur plus de 800 m², mis à disposition gracieusement par la Ville de Nîmes.

La ville de Nîmes en 1ère ligne

La Ville fournit l’alimentation électrique, le chauffage, l’eau, les tables, les chaises, les micro-ondes et les barrières pour effectuer les cheminements à l’intérieur du centre. Elle assurela mise en fonction des sanitaires, la fourniture de kits d’hygiène, la sécurité par des rondes régulières de la police municipale et le nettoyage quotidien du centre.

Grâce au conseil départemental, à la communauté de communes de Petite Camargue, aux Restos du Cœur, à SOS Solidarités, à la Croix-Rouge et à Espélido, cette population vulnérable pourra ainsi bénéficier d’une prise en charge, de jour comme de nuit, avec sanitaires, espace de restauration pour 120 repas journaliers et d’un point médical où des infirmiers pourront intervenir en cas de besoin.

L’ouverture du gymnase des oliviers de Nîmes sera complété par l’ouverture de 72 places d’hôtels supplémentaires d’ici quelques jours.