Coronavirus : le drive en renfort pour certaines enseignes de bricolage en Franche-Comté

Précision importante d'entrée de jeu. Il ne s'agit pas de venir chercher des pots de peinture, du parquet pour refaire son appartement pendant cette période de confinement "Cette vente via le drive ne concerne que des produits de première nécessité, dans le domaine de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, vraiment pour du dépannage" prévient Romain Hervet, directeur de l'enseigne Leroy Merlin d'Andelnans, près de Belfort. Son magasin, fermé au public depuis le 16 mars, est passé au drive depuis ce mardi 24 mars.

Une livraison en 2 heures

Pour toutes les enseignes de Leroy Merlin, seuls "6 800 articles sont autorisés à être vendus par le service du drive, sur 45 mille références normalement" précise le directeur du magasin terrifortain. La vente s'effectue selon un protocole très strict "Une fois la commande passée sur notre site internet, on est sur un délai de deux heures pour retirer la marchandise, mais pour des questions de sécurité, nous avons un nombre de créneaux limité par quart d'heure pour éviter qu'il y ait trop de clients en même temps".

Aucun contact physique entre le client et le personnel du magasin

Romain Hervet insiste sur la procédure en place pour le retrait de la marchandise "Le client se positionne vers les quais de déchargement du magasin (il y en 6). Il reste dans sa voiture, un agent de sécurité prend le numéro de commande puisque tout a été payé en amont sur internet. Il transmet ce numéro par talkie-walkie à l'hôtesse qui donne l'ordre de préparation. Un préparateur amène la commande auprès du véhicule, et une fois le préparateur parti, le client peut sortir de son véhicule et emporter sa marchandise. Il n'y a aucun contact physique entre le client et nos équipes".

Volontariat pour le personnel

Le directeur de Leroy Merlin d'Andelnans ajoute qu'une seule personne s'occupe d'une commande, on ne se prête pas non plus les engins de manutention. Chacun est équipé avec des gants, et respecte les gestes barrières (lavage de main). "On évite que nos employés (une dizaine sur la base du volontariat) ne se croisent dans les allées" ajoute-t-il.

Les pellets pour les poêles à granules en tête des ventes par drive

Avec le retour du froid, les sacs de pellets ou granulés pour poêles de chauffage individuels, représentent près de 40% des commandes passées par internet et retirées au drive du Leroy Merlin d'Andelnans "Si l'essentiel de nos clients sont des particuliers, quelques professionnels achètent des chauffe-eaux également" selon Romain Hervet qui a noté deux fois plus de ventes par le drive en l'espace de quelques jours à peine "Mais le drive, ce n'est pas un enjeu économique pour nous mais vraiment pour dépanner les gens" rappelle le responsable.

Leroy Merlin n'est pas la seule enseigne à proposer le drive à ses clients, Brico Dépôt, comme celui de Montbéliard, fait de même, mais avec un délai de retrait de 48 heures maximum. Castorama, à Besançon, s'y est mis également.

Pour la chaîne Bricorama, à Bessoncourt par exemple (Territoire de Belfort), le service de drive n'a pas été pour l'heure une option retenue par l'enseigne.

Enfin, pour Jardiland, l'enseigne de Besançon reste ouverte au public (dans le respect des consignes sanitaires) mais uniquement pour les rayons d'animalerie alors que selon nos informations, le magasin de Bessoncourt, près de Belfort, est lui fermé, mais propose un service de retrait uniquement pour l'animalerie également.