Coronavirus : le fabriquant de caleçons Freegun s'est battu pour importer des masques de Chine

L'entreprise drômoise Textiss veut mettre à disposition ses compétences pour importer de Chine et distribuer en France des masques FFP2. La marchandise étant actuellement réquisitionnée d'office à la douane, ce n'était pas possible. Après négociations, Textiss a obtenu le feu vert de l'Etat.

L'entreprise drômoise Textiss, basée près de Montélimar et qui fabrique notamment les caleçons Freegun, s'est battue pour pouvoir importer des masques de Chine, à raison de 500 000 pièces par jour. La marchandise étant actuellement réquisitionnée d'office à la douane, ce n'était pas possible. Après avoir négocié avec les autorités, Textiss a obtenu le feu vert de l'Etat. Le Conseil de défense a en effet décidé ce vendredi de stopper les réquisitions de masques importés, sous certaines conditions, pour permettre aux entreprises de collaborer avec l'État en prenant en charge l'importation et la distribution de masques homologués.

Réécoutez l'interview du PDG de l'entreprise Textiss, Syvain Caire, invité ce samedi 21 mars dans la matinale de France Bleu Drôme Ardèche.