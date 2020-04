Coronavirus : le facteur passera désormais 4 fois par semaine

A partir de ce mardi 21 avril, les facteurs passeront un jour de plus par semaine. Depuis le 27 mars et le plan de réduction des activités à la Poste, la distribution des lettres et des colis ne se faisait plus que du mercredi au vendredi. Les syndicats appellent eux à la prudence.

La Poste va t-elle trop vite dans la reprise du travail ? C'est la question que posent les syndicats après l'annonce d'une tournée supplémentaire des facteurs chaque semaine à compter de ce mardi 21 avril.

Avec la crise sanitaire et le confinement, le groupe la Poste a fortement réduit ses activités. Depuis le 27 mars dernier, la distribution du courrier et des colis se faisait uniquement sur 3 jours, du mercredi au vendredi. Désormais, le facteur passera aussi les mardis. La Poste estime avoir le personnel suffisant avec toutes les garanties sanitaires. Les facteurs sont désormais équipés en gants, en masques et en gel hydroalcoolique. D'autre part, l'organisation a été modifiée dans les centres de tri. Il y a maintenant 2 prises de service les matins pour éviter d'avoir tous les facteurs en même temps sur leurs postes de travail, avant leur départ pour la tournée.

Est-ce que distribuer de la publicité mérite de mettre la vie du facteur en danger ?

" C'est vrai, il y a eu des avancées" assure Marc Lavaud, secrétaire Sud PTT Loiret. " Même si pour nous, la réorganisation aurait pu aller plus loin. Il y a encore trop de facteurs qui se croisent et travaillent les uns près des autres le matin en venant récupérer le courrier". Pour ce syndicaliste, la Poste devrait aussi se limiter aux envois urgents et nécessaires. Or ce n'est pas le cas : " Pour distribuer de la publicité ou livrer un jeu vidéo ou une paire de chaussure, on peut se demander si ça vaut le coup de mettre la vie des agents en danger. Après, une lettre en recommandé ou des journaux, ça on veut bien le faire. " Sur ce point, le PDG de la Poste, Philippe Wahl, a déjà répondu qu'il ne ferait pas "la police des colis". Il invite les clients à faire preuve de civisme. D'ici le 11 mai prochain et la fin du confinement, la Poste espère pouvoir assurer une distribution quasi-normale, 6 jours par semaine. Mais officiellement, elle ne se donne aucune échéance.

Les autres services reprennent aussi petit à petit

Grâce à 3.000 personnes en renfort, la Poste assure déjà depuis la semaine dernière la distribution de la presse quotidienne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Ce sera 6 jours par semaine à partir du 11 mai. D'ici la fin du mois d'avril, la Poste espère également rouvrir 5.000 bureaux de poste et augmenter le nombre de points contacts chez ses partenaires. Actuellement, le réseau fonctionne avec 3.915 bureaux de poste, 2.985 agences postales communales et 2.113 points postaux chez des commerçants soit un peu plus de 9.000 points de contacts accessibles à tous.