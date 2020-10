Coronavirus : le fonds de solidarité accessibles aux entreprises de tous secteurs dans les zones de couvre-feu

Dans le cadre de la conférence de presse détaillant les annonces faites par Emmanuel Macron, le gouvernement a annoncé ce jeudi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises, notamment dans les zones concernées par le couvre-feu imposé entre 21h et 6h.

Les entreprises de moins de 50 salariés qui perdent au moins 50 % de chiffre d'affaires

Première annonce : toutes les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les zones de couvre-feu seront éligibles au fonds de solidarité jusqu'à 1.500 euros par mois, si leur perte de chiffre d'affaires atteint 50%. Une annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et qui durera tant que le couvre-feu.

Le 8 octobre dernier, l'accès au fonds de solidarité avait déjà été élargi à 75.000 entreprises supplémentaires de secteurs qui n'étaient jusqu'alors pas concernés.

Pour l'hôtellerie, les cafés, la restauration, la culture, l'événementiel, le sport et certaines activités connexes situées dans les zones de couvre-feu le fonds de solidarité jusqu'à 10.000 euros mensuels pourra être perçu par les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, et non plus 70%, comme c'était le cas. De plus, l'aide sera déplafonnée pour ces secteurs, à partir de samedi (alors qu'elle ne pouvait pas dépasser jusqu'ici 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise).

Exonérations totales de cotisations sociales patronales

Deuxième annonce : toutes ces entreprises qui font pour la plupart l'objet de fermetures administratives "bénéficieront d'une exonération totale de leurs cotisations sociales patronales jusqu'à la fin du couvre feu", a promis Bruno Le Maire, à la condition que leur perte de chiffre d'affaires excède 50%.

Le dispositif de prêt garanti par l'État est prolongé

Pour soutenir la trésorerie des entreprises tous secteurs confondus, le dispositif de prêt garanti par l'Etat (PGE) est prolongé du 31 décembre 2020 jusqu'à 30 juin 2021. 120 milliards d'euros de ces prêts ont déjà été distribués. Leur montant maximal, estimé à 300 milliards d'euros par le gouvernement, ne sera pas atteint à la fin 2020.

Enfin, le ministre a demandé "à la Fédération bancaire française d'examiner un report du remboursement de ces prêts pour une année supplémentaire, pour les entreprises qui en ont réellement besoin". Un tel report de remboursement était demandé notamment par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).