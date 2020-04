Coronavirus : les producteurs de fromages normands, comme le Neufchâtel, souffrent du confinement

C'est un réflexe que nombre de Normands ont pris : rien de mieux que le marché pour se procurer son beurre ou sa crème de Normandie, ses fruits et légumes locaux... et son fromage du coin, comme le Neufchâtel ! Le célèbre fromage en forme de cœur est l'un des quatre détenteurs de l'appellation d'origine protégée (AOP) en Normandie. Entre le coronavirus Covid-19, le confinement et la fermeture d'une bonne partie des marchés, les producteurs de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) ne cachent pas leur inquiétude.

50 à 70% de chiffre d'affaires en moins

"On jette la moitié de notre lait, parce que plus personne ne l'achète." Le constat est rude pour Nicolas Beurion, producteur de fromage AOP Neufchâtel et gérant de la ferme de la Varenne, dans la commune de Saint-Saëns (Seine-Maritime).

100% de sa production sert à produire du Neufchâtel, et il sort 400 000 litres de lait par an. Dans l'absolu, ce chiffre va rester le même, mais il ne trouve plus d'acheteur : "On a perdu 50% de notre chiffre d'affaires, surtout à cause de la fermeture des marchés !" Jusqu'à la fin mars, il profitait du confinement pour entretenir ses locaux de 150 m², mais avec trois salariés sur le site, il commence à s'inquiéter pour la pérennité de l'entreprise.

"Si on veut que les producteurs soient là demain, il faut les aider tout de suite." - Maxime Anselin, producteur de Neufchâtel.

La perte sèche est encore plus grande pour Maxime Anselin, producteur de Neufchâtel depuis 3 ans et gérant d'une exploitation sur la commune de Sainte-Beuve-en-Rivière dans le pays de Bray. En deux semaines de confinement, il a vu partir en fumée 60 à 70% de chiffre d'affaires.

"Nos grossistes commandent peu, voire plus du tout", regrette-t-il. "Normalement, ils redistribuent à des fromageries, des marchés, mais là tout est fermé." C'est (un peu) mieux dans les grandes surfaces : "Ils continuent à nous faire travailler. Mais les volumes baissent beaucoup." Certains magasins jouent le jeu en mettant en avant, plus que jamais, les produits du terroir. "Mais c'est compliqué", lance-t-il. "On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si on veut que les producteurs soient encore là demain, il faut les aider tout de suite."

Chômage partiel, point d'interrogation

Sur son site, Maxime Anselin emploie six salariés. "On envisage d'en mettre au chômage partiel", confirme-t-il. "On veut que tout le monde continue de bosser, tout le monde a besoin de son salaire à la fin du mois. Mais c'est compliqué." Surtout car cette crise, personne ne sait précisément combien de temps elle va durer. "Si l'activité est réduite de 60, 70% pendant un mois et demi, derrière, l'année est foutue", craint l'exploitant.

"Les commerces de proximité (...) marchent bien." - Pierre Villier, président du syndicat du Neufchâtel.

Il reste malgré tout des possibilités de vente pour ces producteurs de fromage dans le pays de Bray : "Les commerces de proximité, les petites épiceries, marchent bien", jauge Pierre Villier, président du syndicat du Neufchâtel qui regroupe une quarantaine d'exploitants derrière ce légendaire fromage AOP en forme de cœur. "Certains producteurs s'arrangent pour faire des livraisons, ou de la vente à la ferme. On fait un peu de résistance. Certains maires ont pu malgré tout organiser leur marché."

Coups de pouce à toutes échelles

Pas mal de producteurs de Neufchâtel le glissent l'air de rien : "Après les galères de Lubrizol, ça commence à faire beaucoup." L'incendie de l'usine rouennaise en septembre 2019 a engendré de nombreux problèmes dans la filière agricole, obligeant déjà certains producteurs laitiers à jeter le fruit de leur labeur à la poubelle (ou devant des préfectures, pour protester). "On venait seulement de recevoir nos 9 000 euros d'indemnités de Lubrizol !", rit (jaune) Nicolas Beurion. "Et on repart dans une autre crise."

Les acteurs de l'AOP Neufchâtel pourront au moins compter sur l'annonce du ministre de l'économie, Bruno le Maire : toute petite entreprise ayant constaté une baisse de 50% de son chiffre d'affaires en mars et avril pourra recevoir une aide forfaitaire de 1 500 euros.

Au niveau local, l'aide s'échelonne de diverses manières, à commencer par une plateforme d'entraide montée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie. Nommée CCI Entraide, elle permet aux producteurs locaux de trouver des solutions de distribution le plus rapidement possible.