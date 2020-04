Coronavirus : la région injecte deux millions d'euros pour soutenir l'économie du Grand Nancy

Depuis le début du confinement, l'Etat et les régions, dont le Grand Est, ont mis en place des mesures de soutien aux entreprises, notamment à travers la création d'un fonds de solidarité, et de prêts-rebond. Mais pour des raisons diverses et variées, certaines sociétés ne peuvent prétendre aux dispositifs existants. "Il y a des trous dans la raquette", résume le maire de Nancy Laurent Hénart.

Qui est concerné par le dispositif ?

C'est pour venir en aide à ces sociétés que la région Grand Est lance un fonds spécifique, baptisé Résistance. L'enveloppe totale est de 44 millions d'euros, destinés à soutenir l'économie locale. La métropole nancéienne, qui participe à hauteur de 520 000 euros à ce dispositif, va bénéficier d'un coup de pouce de deux millions d'euros.

Cet accompagnement va se faire sous la forme de prêt, entre 5 et 30 000 euros, pour renforcer les trésoreries des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs et petites entreprises. Cela peut également permettre de soutenir le versement de prime d'activités. Les premiers dossiers seront examinés cette semaine. Pour enregistrer une demande, il est possible d'envoyer un mail à cette adresse : entreprises.covid19@grandest.fr.

Gel du paiement des loyers des locaux de la Métropole

Toujours dans cet objectif de soulager les trésoreries, la métropole a mis en place un report et des exonérations partielles, notamment pour les factures d'eau, les taxes sur la publicité extérieure, ou encore les loyers. Une dizaine d'entreprises ont demandé la suspension du paiement des locaux loués par le Grand Nancy.

Enfin, pour préparer "l'après", la métropole a activé la cellule de coordination de l'économie et de l'innovation. Elle s'étend à l'ensemble des intercommunalités du sud de la Meurthe-et-Moselle, dans le but de faire des points réguliers sur la gestion de crise, relayer les interrogations des entreprises, ou encore préparer le plan de relance. L'enjeu pour les élus de la métropole, étant d'être prêts, immédiatement après la levée du confinement, à une reprise de l'économie.