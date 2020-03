Coronavirus : le manque d'activité se fait sentir dans les entreprises d'Ile-de-France

"Nous sommes en manque d'activité". C'est le constat dressé mardi sur France Bleu Paris par Jean-Pierre Chedal, administrateur du MEDEF Ile-de-France. L'organisation patronale a fait ses comptes : depuis le début de l'épidémie de coronavirus, plusieurs secteurs voient leur chiffre d'affaires reculer assez nettement.

20 à 30% de baisse d'activité

-20% pour les hôtels et les restaurants de la région parisienne, et même -30% pour les traiteurs et organisateurs de réceptions. La baisse des recettes est du même ordre dans les commerces de proximité.

"Ça évolue tous les jours mais l'impact du coronavirus aujourd'hui, c'est avant tout le tarissement de l'arrivée des visiteurs chinois, explique Jean-Pierre Chedal. La part des touristes chinois sur l'activité globale est de l'ordre de 20% donc c'est directement un manque à gagner. Il y a aussi le tourisme d'affaires, qui risque de pâtir de l'annulation de nombreux salons et manifestations. Par ruissellement, cela a des répercussions sur l'hôtellerie et la restauration."

Inquiétude pour l'emploi

Le MEDEF reconnaît "des craintes importantes sur les contrats saisonniers" dans les prochains mois. D'autant que les entreprises parisiennes ont déjà été durement touchées ces dix-huit derniers mois, entre la crise des gilets jaunes et les grèves dans les transports. Jean-Pierre Chedal demande au gouvernement de débloquer des fonds d'aide aux entreprises pour renflouer la trésorerie, en particulier celle des TPE et PME.